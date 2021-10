Morre o poeta e tradutor Ivo Barroso, aos 91 anos, no Rio

Tradutor de grandes autores, Ivo Barroso teve uma parada cardíaca, aos 91 anos, após sofrer uma queda em casa, no Rio de Janeiro (foto: YouTube/Reprodução)

Ivo Barroso, poeta e um dos maiores tradutores brasileiros, morreu anteontem, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca. Segundo um amigo da família, ele estava internado havia alguns dias na Casa de Saúde São José, no Humaitá, por causa de uma queda que sofreu em seu apartamento, no Leblon.