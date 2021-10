"Verdades secretas 2" tem data de estreia marcada no Globoplay

Giovanna (Agatha Moreira) e Angel (Camila Queiroz) estão envolvidas em triângulo amoroso (foto: Pedro Pinho/GLOBO)

Fim do mistério! “Verdades secretas 2” estreia em 20 de outubro, às 21h30, no Globoplay. O primeiro capítulo será transmitido em live na plataforma, aberta para não assinantes, com elenco disponível para conversa com o público. Em seguida, seus 10 primeiros capítulos estarão disponíveis na plataforma para os assinantes. A obra, escrita por Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner, traz a atmosfera de mistério, erotismo e sedução no submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do poder.