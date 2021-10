'Aladim - Pocket Show'' é exibido no formato drive-in com sessões gratuitas

Musical é inspirado em um dos contos mais famosos da coletânea árabe ''As mil e uma noites'' (foto: Guto Muniz/DIVULGAÇÃO)

O musical “Aladim – Pocket show”, baseado em um dos contos mais famosos da coletânea árabe “As mil e uma noites”, terá exibição em formato drive-in neste domingo (3/10), com sessões gratuitas às 16h e às 18h, no estacionamento G5 do Minas Shopping (Avenida Cristiano Machado, 4.000 , União) e também no mesmo dia será transmitido ao vivo (na sessão das 16h) pelo canal YouTube da Fundação ArcelorMittal, dentro do projeto Diversão em Cena. Produzido pela Cyntilante Produções, o espetáculo conta a história de Aladim, um rapaz que encontra uma lâmpada mágica na qual vive um poderoso gênio. Ao esfregar o objeto, o jovem ganha o direito de ter três desejos concedidos e planeja usá-los para conquistar a princesa.