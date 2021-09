(foto: Lucas Mennezes/GNT)







O “Superbonita” comemora seus 20 anos de existência uma nova temporada especial, que estreia nesta quinta-feira (30/09), às 22h30, no GNT. A atriz e apresentadora Taís Araújo comanda os novos episódios. Com participação de nomes como Grazi Massafera, Fátima Bernardes e Ana Furtado, a nova safra traz um balanço da trajetória do programa e discute a evolução das mulheres na relação com seu corpo, aparência e autoestima nas últimas duas décadas. "Muitos nomes importantes passaram pelo 'Superbonita', que é uma das atrações mais consagradas de nossa grade. Vamos homenagear esse legado fazendo um convite para o público olhar para esse caminho, para onde estamos indo, com conversas sinceras sobre quem já fomos e quem somos agora", conta Mariana Koehler, diretora de conteúdo artístico do GNT e Viva.





A nova leva de inéditos terá a presença de especialistas e convidadas especiais que já participaram do “Superbonita”, como Preta Gil, Cleo Pires, Fernanda Torres, Andreia Beltrão, Zezé Motta, Karol Conka, Luana Xavier, Sheron Menezes, Fernanda Rodrigues e Maria Beltrão. As artistas terão a oportunidade de rever e comentar vídeos de 20, 15 e cinco anos atrás, com suas participações na atração. Os temas tratados ao longo dos anos abrangem tendências da indústria da beleza e Taís Araújo conversa com as convidadas sobre como a busca pelo padrão perfeito deu lugar a busca por mais autoconhecimento, saúde e autocuidado. A inclusão também está presente: transição capilar, enfrentamento da gordofobia, maternidade, maturidade, tecnologia e criação de produtos para todos os tipos de peles também são pautas presentes nos episódios.

“SOLAR OPPOSITES”

NO STREAMING





A primeira temporada completa de “Solar opposites” estreia nesta quarta-feira (29/09), no Star%2b . A série original do Star leva a marca dos criadores de Rick e Morty e é centrada em quatro extraterrestres que fogem do seu planeta natal com a missão de proteger seu supercomputador que tem vida, e acabam caindo em um bairro tranquilo da Terra. Com uma terceira temporada já confirmada, a segunda temporada da animação de comédia chegará ao streaming em breve.

(foto: VALERIE MACON/AFP))

BRITNEY SPEARS

PAI INVESTIGADO PELO FBI





O pai de Britney Spears é alvo de uma investigação do FBI, segundo divulgou o site norte-americano Deadline. O processo é motivado por suposto abuso do poder de Jamie Spears. A investigação é consequência das descobertas do documentário “Controlling Britney Spears”, que foi lançado na semana passada. A produção do FX e uma reportagem do The New York Times alegam que Jamie havia criado um detalhado sistema de vigilância. Com o intuito de monitorar cada movimento e conversa da cantora, ele utilizou escutas no quarto dela nos últimos anos. Diante disso, o advogado de Britney, Matthew Rosengart, reforçou ontem a petição para remover o pai imediatamente do comando da tutela judicial. No documento, ele caracterizou o comportamento como "uma apavorante e excessiva invasão da privacidade de sua filha adulta". Recentemente, após longa batalha judicial, Jamie Spears aceitou renunciar, embora somente após um "período de transição". Em resposta, a cantora já fez o advogado pedir que a tutela seja completamente revogada até o final do ano.

(foto: FCS/DIVULGAÇÃO)

CLAYTON BARROS E CHICO CÉSAR

SINGLE “AÇUDE NEGRO”





Clayton Barros, um dos grandes instrumentistas do Brasil, conhecido principalmente por integrar a banda Cordel do Fogo Encantado, após strear em carreira solo e lançar a de “Assum Preto” (Luiz Gonzaga), mandou para as plataformas digitais a inédita “Açude negro”, em parceria com Chico César. “Eu tinha uma base com letra e uma melodia em mente, daí nesses tempos de reclusão, procurando tecer parcerias, entrei em contato com Chico César, que topou. Ele me devolveu uma música linda com uma reformulação incrível, incluindo um novo título”, declarou o instrumentista.

“SOL DE PRIMAVERA”

CORAL LÍRICO E SINFÔNICA





A primavera sempre foi inspiração ou tema central de canções da música brasileira. Em 1979, o cantor e compositor Beto Guedes foi um desses artistas que mergulhou no sentido poético do tema ao criar “Sol de primavera”, composta com Ronaldo Bastos e que fez parte do disco homônimo do músico lançado naquele ano. Agora, a canção ganha nova interpretação do Coral Lírico de Minas Gerais (CLMG) e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG), por meio de um vídeo que será lançado nesta quarta-feira (29/09), às 19h, pelas páginas do Instagram e do Facebook da Fundação Clóvis Salgado. A nova versão da música é uma homenagem aos 70 anos do artista mineiro,

INGRESSOS PARA A CCXP22

DE R$ 100 A R$ 12 MIL





A CCXP, um dos principais eventos de cultura pop no mundo, abre pré-venda de ingressos para suas próximas duas edições anuais de forma exclusiva para quem tem cartão de crédito do Santander nesta quarta-feira (29/09). O público geral pode adquirir as credenciais ou realizar o cadastro para acessar o evento digital de 2021 a partir de 15 de outubro. A CCXP ocorre de forma virtual e gratuita em 4 e 5 de dezembro deste ano, mas em 2022 já anunciou o retorno dos eventos presenciais. A pré-venda também vale para quem adquiriu as experiências pagas na edição 2020, que também se deu em formato digital. As modalidades de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária e os pacotes de quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além destas, há o Unlock CCXP, uma modalidade voltada para profissionais da indústria do entretenimento, que garante participação em palestras e encontros com nomes do mercado. O valor dos ingressos variam de R$ 100 a R$ 12 mil.