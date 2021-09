''Vamos comprar um poeta'' espera pelas crianças no CCBB de Beagá

"Vamos comprar um poeta" faz parte de trilogia dedicada ao público infantil (foto: Renato Mangolin/divulgação)





Neste sábado (18/09) estreia no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) outro espetáculo, o infantil “Vamos comprar um poeta”, cuja temporada vai até 11 de outubro. Inspirada no livro homônimo de Afonso Cruz, a montagem, vencedora do Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), é dirigida por Duda Maia. Encerra a trilogia “Três histórias de amor para crianças”, que contou, anteriormente, com os espetáculos “A gaiola” e “Contos partidos de amor”, ambos apresentados no CCBB.





O espetáculo será apresentado aos sábados e domingos, com sessões às 11h e às 16h, e às segundas, às 16h. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Eles estão à venda no site bb.com.br/cultura