Clarice Niskier estreia ''Coração de campanha'', a sua quarta peça em BH

Clarice Niskier e Isio Ghelman vivem casal às voltas com uma crise no casamento durante a pandemia. Peça entra em cartaz amanhã (foto: J. Braga/divulgação)





Uma ressaca boa. É dessa maneira que Clarice Niskier define o início de sua temporada em Belo Horizonte. No último fim de semana, em comemoração aos 40 anos da casa, a atriz apresentou no Cine-Theatro Brasil Vallourec as peças “A alma imoral”, “A lista” e “A esperança na caixa de chicletes Ping Pong”.





Nesta sexta (17/09), ela inicia nova jornada. Estreia no Centro Cultural Banco do Brasil o espetáculo “Coração de campanha”, que ficará em cartaz até 18 de outubro. “Foi maravilhoso apresentar a trilogia, mas muito intenso também”, conta Clarice, que na segunda-feira ministrou oficina para atores e não atores. “Tinha uma atriz e um ator, mas também professores, terapeutas, escritores, estudantes de filosofia e teologia”, comenta.









Clarice Niskier vive Ela, atriz casada há 25 anos com Ele (Ghelman), professor universitário. Decididos a se separar amigavelmente, os dois têm de adiar os planos quando chega a pandemia. Separados, mas vivendo no mesmo apartamento, atravessam o ano em meio ao isolamento social.





Essa também é a história de Clarice e de seu agora ex-marido, o músico José Maria Braga, autor da trilha sonora e diretor de produção da peça. “O texto contrapõe a violência doméstica (destaque do noticiário nos primeiros meses da pandemia) à amizade amorosa. Vivemos o oposto disso, pois era uma colaboração, um carinho. Foram 25 anos de casamento, então quis falar sobre a exceção para mostrar que existe outro viés na experiência humana”, diz Clarice.





“CORAÇÃO DE CAMPANHA”