Ana e José Maria Medina debatem obras em encontro virtual

(foto: Afonso Borges/DIVULGAÇÃO)





José Maria e Ana Medina são os convidados do #SempreUmPapoEmCasa desta quinta-feira (16/09), às 19h, com transmissão ao vivo nas redes sociais do projeto e tradução simultânea em libras. Os escritores vão falar, respectivamente, sobre os seus livros “O anel de veneno e outras histórias” e “Pelas veias do tempo”. Esse último é um romance histórico que se passa em Minas Gerais após o curto Ciclo do Ouro, quando a extração do minério entra em decadência e a região parece parar no tempo. Ana escreveu sobre as elites mineiras, progressistas e protagonistas, que vão perdendo poder e prestígio, mas, ainda assim, se mantêm presas ao orgulho de um sobrenome desgastado. O livro deixa evidente ainda outras formas de dominação, como, por exemplo, em relação às mulheres.





