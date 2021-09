Horóscopo do dia (12/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções dentro dos limites

A Lua entra em Sagitário, nos pedindo mais expansão e intensidade emocional, todavia ela passa pelo Nodo Sul, portanto devemos estar atentos aos excessos dessa energia. O sextil a Saturno mostra que devemos formatar essa expressão dentro dos limites cabíveis. O Norte em Gêmeos nos leva a uma expressão mais racional destas emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há um senso de segurança em expandir, buscar a fé, o amplo e as novas possibilidades. Todavia, esse senso deve passar pelo crivo da racionalidade e realismo. Não é um momento para devanear, mas para sonhar com realismo. Busque confiar mais em sua ação e em quem você é para tomar as medidas certas rumo ao que almeja.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções compartilhadas estão intensas e expansivas. Todavia, deve tomar cuidado para saber os limites neste território. Amar o outro não é torná-lo dependente seu. Busque viver o amor respeitando seu senso de valor próprio e limites. Você está com uma visão mais clara de seus limites e capacidade de comandar sua vida e deve fazer uso disto agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua disposição emocional lhe abre mais ao contato com as pessoas e a vida social, mas deve se lembrar de não perder o foco em si mesmo, já que o Nodo Norte se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede um olhar mais individualizante. O melhor da vida social será acessado ao ser fiel ao seu ponto de vista e aquilo em que acredita.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é estimulado ao trabalho e serviço pela posição da Lua, sua regente. Todavia, deve se lembrar que cumprir obrigações e tarefas sem sentido pode ser desgastante. Lembre-se de buscar o sentido espiritual do que faz, o propósito maior e a sua sensibilidade. Deixe ir rotinas e situações materiais limitantes, buscando a transformação profunda em si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe enfatiza muito o enraizamento em si mesmo e no próprio ponto de vista. Todavia, não deve se esquecer que o Norte lhe aponta para as relações humanas e sociais. Você deve usar de sua força emocional para fazer a diferença nos contextos coletivos. Lembre-se do seu compromisso e engajamento para com os outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas energias familiares e pessoais são muito mobilizadas pela posição lunar. Todavia, não deve deixar que estes contextos te impeçam de viver sua carreira e que tenha mais autonomia e independência. Suas emoções servirão de base para que se projete melhor no mundo lá fora. Sua capacidade de realização está alta e deve ser vivenciada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu território mental está altamente estimulado agora. Todavia, não deve se prender a dúvidas e excessos neste sentido. A vida lhe convida a se arriscar mais e se dedicar mais ao espiritual e também sua fé e crenças. Você está se apropriando mais de si mesmo e deve sair do papel de querer agradar. Mais ação e menos dúvida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe traz mais aterramento e conforto. Todavia, você não deve se acomodar em situações cristalizadas e de aparente conforto. Este é um momento de transformação emocional, “morte-renascimento” que lhe possibilita a criação de algo muito mais satisfatório e consciente. Se permita a renovação da vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz conexão consigo próprio e suas vontades. Todavia, este é um momento que lhe pede mais disponibilidade para os outros e ouvir mais. Use da sensibilidade lunar para acolher os outros melhor e contribuir com seus processos. Busque enxergar as próprias emoções com um olhar mais racional e amadurecido.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais e subconscientes se fazem muito presentes hoje. Todavia, deve procurar sair dos excessos emocionais e realizar mais na prática. O trabalho será uma excelente forma de transformar tais emoções. Há um compromisso para que você realize mais e concretize neste período. Busque realizar sua vida material com objetividade e sem dramas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções quanto às questões coletivas estão intensas e lhe engajando. Todavia, você está num momento em que deve buscar mais sua própria individualidade, espaço e poder. Saiba contribuir dentro do que pode e na medida justa, mas não atropele seus processos pessoais no caminho. Amadurecimento de si mesmo e da vontade pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe incitam ruma às realizações e carreira. Todavia, não deve se esquecer de que este momento lhe pede mais recolhimento, vivência da sensibilidade, vida familiar e pessoal. Para dar bons frutos você deve olhar para suas raízes e entender questões emocionais que podem estar bloqueando seus potenciais de realização.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com