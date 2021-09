Grupo mineiro promove sarau virtual para arrecadar fundo pra turnê MG-Bahia

O Sarau será realizado no domingo (26/9), às 17h30, através da plataforma do Google Meet (foto: Carroça Teatral)

Com uma série de ações com o objetivo de arrecadar fundos para uma turnê artística Minas/Bahia no fim do ano, o grupo Carroça Teatral, de Sete Lagoas, região Central do estado, vai apresentar um sarau no dia 26 de setembro.

Segundo os organizadores, será também uma tentativa de reforçar a sensibilidade coletiva, ocupando o espaço virtual com as expressões culturais.

“Somos do amor e queremos espalhar o amor onde couber”, diz a presidente da Associação Cultural Boi da Manta, Quélvia Machado.

Para o diretor do Carroça Teatral, Paulinho do Boi, o sarau soa como insistência e ousadia do elenco em tempos pandêmicos.

“Mesmo nesses dois anos de pandemia, o grupo não parou suas atividades, está se reinventando o tempo todo e tentando sobreviver", afirma o diretor.

Turnê pelo estado e pela Bahia

O Carroça Teatral foi selecionado, no mês de julho, para compor a turnê artística dos 15 anos do Instituto Cultural In Cena, de Teófilo Otoni, que será realizada em Minas Gerais e na Bahia.

A viagem vai acontecer no dia 4 de novembro, com apresentação em três cidades do Vale do Mucuri e três municípios do estado da Bahia, fechando a turnê no dia 16 do mesmo mês, na cidade de Salvador.

Cenas do espetáculo "A Rua, a Lama e a Santa", que será apresentado na turnê artística Minas/Bahia em novembro (foto: Felipe Gontijo)

Como participar do sarau

Os ingressos para o evento custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, e será realizado no dia 26 deste mês, um domingo, às 17h30, através do Google Meet.

Quem quiser adquirir, pode entrar na plataforma do Sympla através do link AQUI