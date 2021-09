Confira o top 10 de lançamentos musicais de agosto

O Uai, Indica Essa traz esta semana o top 10 de novidades que movimentaram a indústria musical no Brasil e no exterior em agosto. No cenário nacional tivemos hits de Henrique e Juliano, Luísa Sonza e Marília Mendonça, Vitão, Manu Gavassi, Dan Ventura, Sepultura. Já no exterior, Halsey, Shawn Mendes e Lizzo.













Henrique e Juliano

Se vocês estavam sentindo saudades da dupla Henrique e Juliano, pode dar play em “Arranhão”. A música é a primeira faixa liberada do sétimo DVD, chamado “Manifesto musical”.





Luísa Sonza e Marília Mendonça

Já que estamos falando de dupla, essa próxima eu amo! Luísa Sonza e Marília Mendonça regravaram juntas a música “Melhor sozinha”, do álbum “Doce 22”. As duas lançaram um clipe bem divertido da gravação, enquanto bebiam. Confira:

Vale lembrar que esse feat foi lançado depois que Luísa Sonza terminou com o Vitão . Logo, ela está com a pessoa certa, a rainha da sofrência.





Vitão

Por falar em Vitão, o cantor também divulgou o single novo. A música “Takafaya” é a nova aposta dele e faz uma mistura com o inglês e significa “tacar fogo”. Ele pegou todo o hate que tem sofrido e usou como combustível para investir no lançamento, que faz várias críticas e alusões ao processo de renovação.









Manu Gavassi

Agosto teve muita gente sozinha. Além da Marília e da Luísa, Manu Gavassi lançou “Eu nunca fui tão sozinha assim”, uma parceria com o cantor francês Voyou.





Depois de nove meses afastada das redes sociais, ela voltou com o primeiro single de uma nova era. O quarto álbum da Manu está mais perto do que imaginamos e, save the date: 24 de setembro e 12 de novembro tem mais novidades, mas ela vai fazer um suspense primeiro.





Dan Ventura

A próxima indicação é mais uma do TikTok. “Passinho debochado” é uma versão brasileira de uma música da gringa que viralizou no aplicativo. Dan Ventura foi ligeiro e, vamos combinar, ficou bem melhor.













Halsey

Falando em gringa, a gente vai direto para os lançamentos de lá, que estão tudo de bom. Temos uma mamãe no pedaço, que entregou tudo no álbum “If i can’t have love, i want power”. Halsey apostou na produção e gravou uma espécie de filme com 16 clipes das faixas. O trabalho teve como inspiração as dores e as alegrias da gravidez e a capa do álbum está belíssima.













Shawn Mendes

Belíssimo mesmo está Shawn Mendes em “Summer of love”. Felipe Dylon que se cuide, porque temos um novo muso do verão.













A expectativa é de que esse seja o primeiro single de uma nova era, depois do lançamento de Wonder, em 2020.





Lizzo

A propósito, de nova era Lizzo entende. A cantora voltou com tudo em “Rumors” e chamou nada mais nada menos que Cardi B. Duas deusas.









Sepultura

Vamos do pop ao rock. Agosto teve lançamento da banda Sepultura. O álbum “Sepulquarta” foi fruto de um projeto feito durante a pandemia, com lives em casa. Agora, os fãs do rock metal podem curtir as músicas, que contam com parcerias das boas.













Rolling Stones

E, para encerrar essa lista, uma homenagem ao baterista Charlie Watts, do Rolling Stones, que morreu aos 80 anos em dia 24 agosto . Por isso, quebramos as regras do Uai Indica e vamos sugerir o EP que os Stones lançaram em maio.





"A little bang (bigger bang tour live)" tem faixas gravadas durante o histórico show da banda em Copacabana, no Rio de Janeiro, realizado em 2006 . O EP também saiu em DVD.