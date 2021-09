Banda Poente manda ''Momento certo'' para o YouTube

Belly, Vítor e Leane esperam a crise da saúde passar para fazer o primeiro show presencial (foto: Acervo pessoal)

“Momento certo” é o nome do single com o qual a banda Poente, formada por jovens mineiros, estreou no YouTube. Os primos Leane e Vitor Martins e a cantora Belly Marques reagiram ao baixo-astral da pandemia com música. Produzem seu trabalho domesticamente e usam a internet para divulgá-lo, pois a crise sanitária impede apresentações presenciais.





Inicialmente, Leonardo Martins, pai de Leane e tio de Vitor, se encarregou de compor as músicas da Poente. Era ele quem gravava a banda em seu home estúdio. Agora, as garotas Leane e Belly também criam suas próprias canções. Já são 13 no YouTube. Os jovens explicam que o nome do grupo remete ao desejo de espalhar as “boas vibes” de um belo pôr do sol para este mundo tão castigado pela COVID-19.



“Acreditamos que, até o fim da pandemia, estaremos mais preparados para desafios maiores. Apresentações e participações presenciais em eventos poderão ocorrer. Queremos mostrar nosso trabalho ao vivo. Enquanto isso não acontece, estamos fazendo o que amamos: muita música”, afirma Leonardo Martins, o “quarto” Poente.