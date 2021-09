(foto: TV Cultura/reprodução)







O professor e jornalista Eugênio Bucci é o entrevistado de Marcelo Tas no “#Provoca” desta terça-feira (7/09), às 22h, na TV Cultura. Eles falam sobre democracia, jornalismo, do livro “A superindústria do imaginário”, de Bucci, e de manipulação. Questionado sobre se a democracia brasileira corre riscos, Bucci afirmou que sim. “O Brasil é um país em que a liberdade de imprensa declina. Os indicadores de qualidade democrática declinam. Chega a ser irresponsável a gente sair por aí falando que a democracia funciona normalmente porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, nunca censurou ninguém. Ele não pode censurar. Se pudesse, já teria censurado milhões.” E acrescentou: “Não há democracia se a polícia entra no seu bairro dando tiro, mata pessoas e depois fala que a bala era perdida, se as escolas fecham e a criança que não tem computador fica um ano sem escola. A democracia supõe as liberdades e os direitos, mas supõe o direito materialmente observado, vivido. E nós não temos democracia para boa

parte dos brasileiros”.





***





Ao comentar seu livro “A superindústria do imaginário”, Bucci disse que o tempo do lazer se transformou numa forma de trabalho, porque durante essas horas as pessoas estão produzindo signos. “É um monte de gente olhando aquela associação entre o logotipo do banco e a cor. Isso é um trabalho, eu crio a cola entre o significante e o significado. E isso acontece porque olhar é um trabalho.” De acordo com ele, é possível o maquinário se apropriar do circuito secreto do desejo de cada pessoa. “Os algoritmos, a indústria e a gestão da Cambridge Analytica sabem. Se a pessoa tem medo de escuro, eu associo algo que vai cutucar isso para identificar o candidato adversário. Isso é muito poderoso. É um grau de manipulação que nós não conhecíamos”, advertiu.

(foto: Elisa Bessa e Lucalio Jota/divulgação)





GILBERTO E PRETA GIL

SINGLE “PAI E MÃE”





Gilberto Gil e a filha Preta se juntaram para regravar a música “Pai e mãe”. Com letra delicada e emocionante, o single traz um clipe de bastidores no estúdio e já está disponível nas principais plataformas digitais. Ao completar 33 anos, em 26 de junho de 1975, o baiano fez uma canção “de confissão de afeto profundo pelos pais, colocando todos os homens do mundo como um prolongamento do pai e todas as mulheres amadas como um prolongamento da mãe”. A despeito de tanta ternura e afeição, “Pai e mãe” foi uma canção revolucionária, expressão da mudança no comportamento masculino, marcado até então por convenções decorrentes de machismo.

(foto: BIS/DIVULGAÇÃO)

“EXPERIMENTE”

ESTREIA COM MAJUR





Nova temporada de “Experimente” será exibida nesta terça-feira (7/09), às 23h, no Bis. Apresentado por Guilherme Guedes, o programa traz performances e entrevistas das promessas musicais do Brasil. Hoje, o público confere um dos símbolos da representatividade e do afrofuturismo: Majur. A cantora, que se identifica como trans não binária, vai mostrar as canções de seu álbum “Ojunifé”. A baiana explica a Guedes como se dá seu processo de criação. “O disco fala sobre renovação e também sobre você se encontrar. Fala de um lugar muito profundo, enquanto mulher trans, e todo o processo de transição, além da vivência do cotidiano. Tudo isso foi uma passagem de coisas reais que aconteceram. Pela primeira vez vou contar quem sou eu”, comenta. Os próximos episódios trarão a mineira Marina Sena, Fenda e YOÙN.

INSCRIÇÕES

FESTIVAL “TODOS OS SONS”





A quarta edição do “Todos os Sons – Festival da Canção”, que já destacou os talentos de Nath Rodrigues, Sara Não Tem Nome, Persiano, Luiza Gaião, Negaum e Licon MC, ganha a primeira edição totalmente on-line. Até 12 de setembro, artistas e bandas poderão inscrever canções inéditas para concorrer a prêmios em dinheiro e troféus. A final está marcada para 2 de outubro. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site https://festivaltodosossons.wordpress.com.

(foto: REPRODUÇÃO)

LIVROS SOBRE CATAGUASES

LANÇAMENTOS





“Cataguases século XX antes & depois”, de Ronaldo Werneck, e “O município de Cataguases”, organizado por Joaquim Branco, serão lançados nesta terça-feira (7/09), a partir das 10h, no Centro Cultural Eva Nil, na Praça da Estação, em Cataguases. O primeiro livro, da Editora Tipograifa Musical, tem 312 páginas e é ilustrado com fotos, desenhos e reproduções de quadros de artistas cataguasenses e do modernismo brasileiro. A orelha é assinada pelo cineasta Paulo Augusto Gomes e o prefácio por Angelo Oswaldo, ex-secretário de Cultura de Minas Gerais e atual prefeito de Ouro Preto. A segunda edição de “O município...”, publicado em 1908 por Arthur Vieira de Rezende e Silva com a colaboração de Astolpho Vieira de Rezende, tem 480 páginas. Trata-se de um dos documentos mais importantes sobre a história da cidade.

(foto: STAR Channel/DIVULGAÇÃO)

ESPECIAL ADAM SANDLER

SELEÇÃO DE FILMES





Na quinta-feira (9/09), Adam Sandler completa 55 anos. Para celebrar a data, o Star Channel preparou programação especial. Até sexta-feira (10/09), sempre a partir das 16h, o público poderá conferir blockbusters estrelados por Sandler: hoje (7/09), a sessão começa com “Gente grande 2”, seguido por “Como se fosse a primeira vez”, “Zohan – Um agente bom de corte” e “Espanglês”.

(foto: Sylvio Coutinho/DIVULGAÇÃO)

“ARRAIAL DO ARRUMAÇÃO”

NO YOUTUBE





Diretamente do Sesc Palladium, Saulo Laranjeira recebe Saldanha Rolim no show “Forró arrumado”. O evento, batizado de “Arraial do Arrumação” e com intérprete de libras, conta com a participação do Trio Bodocó e será exibido no canal do YouTube da Rede Minas (youtube.com/redeminas), nesta terça-feira (7/09), às 19h. Além da música, o programa exibe vídeo que propõe um passeio pelas delícias da capital, como pratos e quitutes do Mercado Central. O “Arraial” também destaca o

rico acervo do Sesi Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação.

“TEMPESTADE: PLANETA EM FÚRIA”

FILME NO TNT





Nesta terça-feira (7/09), o longa “Tempestade: Planeta em fúria” será exibido às 20h26, no TNT. Eventos climáticos que ameaçam a existência da humanidade se tornam mais comuns, exigindo a criação de extensa rede de satélites para controlar a temperatura da Terra. Construído a partir da cooperação de 17 países, o sistema é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson. Estão no elenco Gerard Butler, Jim Sturgess e Abbie Cornish.