Rolling Stones confirma turnê em setembro, a primeira sem Charlie Watts

O americano Steve Jordan assume o lugar de Charlie Watts nos shows dos Rolling Stones (foto: Youtube/reprodução)

Os Rolling Stones decidiram dar continuidade à turnê "No filter", com início em 26 de setembro em St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos.





“As datas da turnê dos Rolling Stones estão avançando conforme o planejado”, informa o comunicado da empresa Concerts West, que promove os shows da banda. A temporada norte-americana terá doze datas.









O músico, de 80 anos, trabalhou por quase seis décadas com Mick Jagger e Keith Richards e, desde 1975, com Ronnie Wood.





A partir de agora, um stone negro assumirá as baquetas: o americano Steve Jordan, que já tocou com Keith Richards e é parceiro antigo da banda.





“É uma honra absoluta e um privilégio ser substituto de Charlie”, declarou o novo baterista do grupo britânico.

De acordo com o jornal The Sun, a banda vai prestar homenagem no palco ao companheiro. Será a primeira vez, desde 1963, que os Stones subirão ao palco sem Watts.





Desde aquele ano, quando ingressou no Rolling Stones, Charlie participou de todos os discos da banda, assim como Jagger e Richards.





A última apresentação pública dele com os companheiros ocorreu em agosto de 2019, no Hard Rock Stadium de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.





Na onda de lives que marcou o início da pandemia de COVID-19, Charlie Watts chamou a atenção ao se apresentar sorridente durante o evento beneficente “One world together at home”, transmitido para todo o mundo no ano passado.





Como a música “You can't always get what you want” estava previamente gravada, ele surgiu nas telas em sua casa, diante de sua bateria, usando malas e o braço do sofá como “instrumento”. (Estadão Conteúdo)