Roger Deff combate o baixo-astral e canta a esperança no single 'Utópico'

(foto: Celton Oliveira/divulgação)

O rapper Roger Deff lança o single “Utópico”, que fará parte do segundo disco solo dele, “Pra romper fronteiras”. Com oito faixas e previsto para outubro, o álbum foi totalmente gravado durante a pandemia. Em setembro, Deff manda outra inédita para as plataformas digitais. Segundo ele, “Utópico” vai na contramão do baixo-astral deste momento difícil do país e do planeta. “Apatia é um péssimo caminho”, comenta o rapper, que, com sua arte, busca alimentar “uma esperança necessária”. Nome de destaque do hip-hop de BH, ele iniciou sua carreira nos anos 1990, fez parte da banda Julgamento, com a qual gravou três discos, e lançou o álbum solo “Etnografia suburbana” em 2019.