'Dra' Sandra Oh troca a medicina pela literatura em 'The chair'

Jay Duplass e Sandra Oh na produção da Netflix que estreia nesta sexta (20/08) (foto: Netflix/Divulgação)





Na série “The chair'', que estreia nesta sexta-feira (20/08), na Netflix, a premiada atriz canadense Sandra Oh encarna a Dra. Ji-Yoon Kim. Não, não é mais uma atração que se passa nos corredores e salas cirúrgicas de um hospital americano, como “Grey's anatomy” – e na qual Sandra interpretou a inesquecível médica Cristina Yang. Nada disso.





O título de doutora aqui será usado por Ji-Yoon para conquistar a cadeira (que batiza a atração) de diretora do Departamento de Literatura na renomada Pembroke University. Como a primeira mulher a liderar o departamento em 179 anos e uma das poucas funcionárias não brancas da instituição, ela precisará enfrentar vários desafios.





Mas vai encarar os obstáculos com muito jogo de cintura e até com certa leveza e humor – características que costumam temperar as personagens dessa atriz versátil, que já levou dois Globos de Ouro por suas performances: um de melhor atriz coadjuvante por seu papel em “Grey's anatomy”, em 2006; e outro como melhor atriz em série dramática pela eletrizante “Killing Eve”, em que ela interpreta a determinada agente Eve Polastri, em 2019.





Além de Sandra, a atração conta com Jay Duplass, como Bill Dobson; Holland Taylor, como Joan Hambling; Bob Balaban, como Elliot Rentz; Nana Mensah, como Yaz McKay; David Morse, como Paul Larson; e Everly Carganilla, como Ju-Hee "Ju Ju" Kim.





“The chair” ainda tem, por trás das câmeras, ilustres representantes de Hollywood e da telinha. A atriz Amanda Peet – conhecida por aqui pelos filmes “De repente é amor” (2005), no qual contracena com Ashton Kutcher, e “Alguém tem que ceder” (2003), com Jack Nicholson e Diane Keaton – é criadora, roteirista e uma das produtoras da série.





Assinam a produção com ela, além da própria Sandra Oh, o renomado produtor David Benioff – marido de Amanda – e D. B. Weiss, ambos responsáveis pelo super-sucesso “Game of thrones” (2011-2019).





"Eu espero que os fãs acolham 'The chair', assim como fizeram com 'Killing Eve', e me acompanhem em mais essa experiência asiático-americana", disse Sandra em podcast do jornal Los Angeles Times. (Estadão Conteúdo)





“The Chair”

Série com seis episódios, disponível a partir desta sexta-feira (20/08), na Netflix.