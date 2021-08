O poetaé o convidado de Afonso Borges nodesta terça-feira (17/08), às 19h, para falar sobre seu livro “” (Editora Impressões de Minas). A transmissão, gratuita e ao vivo, será pelo YouTube, Facebook e Instagram do projeto. A obra reúne 32 poemas escritos entre 2013 e 2020. Alguns deles foram publicados pelo autor em suas redes sociais. Diante da reação positiva de seus seguidores, eles acabaram sendo escolhidos para formar o, mas há também textos inéditos.

A palavra “extraquadro” diz respeito à técnica utilizada nae nopara tratar de elementos que não estão localizados na cena. Nesse sentido, o conteúdo da edição se desenvolve a partir de uma foto de infância do autor. Os poemas abordam não o que está visível na imagem, mas seu entorno: as circunstâncias, os sentimentos, os fatos aos quais ela se relaciona. “Extraquadro” revela ainda importância que o poeta dá aos aspectos estéticos que acompanham a escrita. Os poemas assumem diferentes composições ao longo das páginas, como se fossem uma espécie de partitura. O projeto gráfico do livro é assinado pelo designer Mário Vinícius.