Em encontro virtual, João Paulo Cuenca reflete sobre seu novo livro

(foto: Sempre Um Papo/DIVULGAÇÃO)

O escritor João Paulo Cuenca é o convidado do Sempre um Papo desta segunda-feira (16/08), às 19h, com transmissão gratuita pelo YouTube, Instagram e Facebook do projeto. A conversa, mediada por Afonso Borges, será sobre o seu novo livro, “Qualquer lugar menos agora: Crônicas de viagem para tempos de quarentena” (Record). Na obra, escrita diante da impossibilidade de se viajar mundo afora durante a pandemia, o autor se dedica a narrar suas mais peculiares vivências e aventuras de viagem. As crônicas, escritas entre 2006 e 2020, recriam os mais diversos cenários: a atmosfera dos bares em Nova York e Tóquio, pistas de dança em Cabo Verde e no Vietnã, karaokês em Bangkok e no Rio, entre outros lugares. Mas o livro também revela duras realidades sociais, como a precária condição de vida dos palestinos em Gaza e dos bolivianos que possuem subempregos em São Paulo. Pela escrita sensível de Cuenca, é possível se aproximar da excitação e dos aprendizados proporcionados pelas viagens, que, segundo o autor, escondem sempre a esperança de uma revelação. Informações: www.sempreumpapo.com.br.