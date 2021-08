Academia de Ópera da Fundação Clóvis Salgado quer formar libretistas

Lívia Sabag, curadora da Academia de Ópera, destaca a importância da relação entre música e palavra (foto: FCS/divulgação)

Entre mostras de cinema, podcasts e concertos, a temporada lírica da Fundação Clóvis Salgado promete seguir o mesmo modelo virtual que concorreu ao prêmio "Reinvenção na pandemia" em 2020. No entanto, enquanto a vacinação contra a COVID-19 avança na capital mineira, a Academia de Ópera planeja oferecer programação híbrida, mesclando os formatos digital e presencial.





Dividido em três eixos, o “Ateliê de criação: Dramaturgia e processos criativos” pretende oferecer especialização gratuita na área, com foco especial no libreto, além de aulas, debates, entrevistas, mesas-redondas e a montagem de um espetáculo desenvolvido pelos participantes da atividade.





“O libreto é o texto teatral, o processo de lidar com as palavras em relação à música, de criar sentidos casando música e texto”, afirma a curadora Lívia Sabag. “O Brasil tem muitos compositores de ópera excelentes, mas a produção de libretos ainda tem de ser fortalecida. Por isso, o alvo máximo do ateliê é a criação de libretistas”, reforça Gabriel Rhein-Schirato, curador em parceria com Lívia Sabag.





“É a primeira vez na história da ópera brasileira que um teatro promove esse tipo de ateliê, voltado para a produção de libretos”, afirma o curador.





As inscrições se encerram no sábado (14/08) e devem ser realizadas via formulário no site da Fundação Clóvis Salgado (fcs.mg.gov.br), onde serão divulgados, em 20 de agosto, os nomes dos 16 candidatos ativos e dos 26 ouvintes selecionados.





A curadoria alerta que não se trata de atividade de iniciação, reforçando que os candidatos ativos devem apresentar certo nível de experiência.





“Os participantes não são iniciantes, mas é importante destacar que o ateliê será dividido entre integrantes ativos e ouvintes. Então, aquele pessoal que se interessa pela área, mas ainda não tem um conhecimento, pode participar como ouvinte”, esclarece Gabriel.





O primeiro eixo começa em dia 25 de agosto, alternando atividades de terça-feira a sábado até 17 de outubro, com aulas sobre libretos e dramaturgia. Em dezembro, haverá um espetáculo presencial, baseado no que foi abordado no ateliê, com homenagem à obra de um escritor mineiro, cujo nome ainda não revelado.



NO PALCO “A ideia é chegar ao final do primeiro eixo com cinco candidatos selecionados. Óperas criadas por eles serão apresentadas no Palácio das Artes durante a celebração de 50 anos da casa”, comenta Gabriel Rhein-Schirato.





O segundo eixo terá nove encontros com artistas, jornalistas e estudiosos da dramaturgia e da ópera, previstos para 18 de setembro a 20 de novembro, sempre aos sábados.





Gabriel acredita que o formato digital veio ajudar o ateliê. “Enquanto no eixo três a gente precisa do presencial por se tratar de um espetáculo, no eixo dois o formato on-line permite trazer artistas não apenas de Minas Gerais”, detalha o curador.





Geraldo Carneiro, André Mehmari, Antonio Ribeiro, Denise Garcia, Mauricio de Bonis, Thais Montanari e João Luiz Sampaio são alguns dos convidados.





Além da academia, a temporada apresentará, em 28 de agosto, “Stabat Mater – O drama do barroco italiano”, com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.





Também estão programadas a série “Ópera! O podcast da música lírica”, entre setembro e novembro, e a “Mostra de Cinema e ópera”, em outubro.









“ACADEMIA DE ÓPERA”





» EIXO 1

Ateliê de Criação. De 25 de agosto a 17 de outubro. Inscrições pelo site da Fundação Clóvis Salgado até 14/08.





» EIXO 2

Ações externas. De 18 de setembro a 20 de novembro, aos sábados. Vídeos disponibilizados no site da Fundação Clóvis Salgado.





» EIXO 3

Montagem do espetáculo. Apresentação em dezembro, durante comemoração dos 50 anos do Palácio das Artes.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria