Concerto neste domingo terá repertório dedicado ao Clube da Esquina

Pianista e compositor André Mehmari diz que o álbum ''Na esquina do clube com o sol na cabeça'', dedicado ao Clube da Esquina, tem canções com a ''digital'' do Trio, como ''Paixão e fé'' (foto: Tarita de Souza/DIVULGAÇÃO )

André Mehmari Trio apresenta repertório do álbum "Na esquina do clube com o sol na cabeça" (2019), dedicado ao Clube da Esquina, em parceria com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, de São Paulo, em live do Instituto Baccarelli. O concerto realizado no Auditório Ibirapuera neste domingo (8/08), com regência do maestro Edilson Ventureli, é uma homenagem ao jornalista e crítico musical Gilberto Dimenstein (1956-2020). A transmissão acontece pelo YouTube.





O Clube da Esquina é uma das grandes influências na carreira do pianista André Mehmari, líder do Trio formado por ele, Neymar Dias (contrabaixo) e Sérgio Reze (bateria). “Essa música (do Clube da Esquina) faz parte da minha vida desde os primórdios. É um repertório que já me acompanha muito antes de eu me tornar músico profissional, na verdade”, conta compositor, de 44 anos.









“É um repertório muito querido por todos nós e diz muito sobre as nossas crenças, que passa por essa música mestiça e humanista que difere o Clube da Esquina, por essa convivência entre diferentes correntes musicais”, afirma André. O Trio apresentou o álbum na Praça Floriano Peixoto, em BH, em 25 de maio de 2019.





O concerto deste domingo, que retoma o projeto, esta totalmente vinculado à figura do homenageado. “O Gilberto Dimenstein ouviu esse meu álbum em homenagem ao Clube da Esquin e me falou que era um dos trabalhos mais lindos que já ouvi na vida, disco de cabeceira”, conta o pianista e compositor.





Mesmo lutando contra um câncer, Dimenstein, que foi presidente do Conselho de Desenvolvimento do Instituto Baccarelli, se esforçou para viabilizar a parceria entre a Orquestra Sinfônica Heliópolis e o André Mehmari Trio em concerto realizado no Masp, em novembro de 2019. A apresentação está disponível no canal de YouTube do Estúdio Monteverdi.



"É um repertório muito querido por todos nós e diz muito sobre as nossas crenças, que passa por essa música mestiça e humanista que difere o Clube da Esquina, por essa convivência entre diferentes correntes musicais"





ARRANJOS





O resultado foi sucesso, graças ao empenho entre os artistas e Dimenstein. “Foi um concerto bem especial, emocionante, com casa cheia, todo mundo muito tocado por essa música humanista do Clube da Esquina e também pela leitura que nós fizemos, que é muito pessoal, com nossa digital”, destaca André.





A live de hoje, no Auditório Ibirapuera, marca o primeiro concerto de André Mehmari ao lado de uma orquestra desde o início da pandemia do coronavírus. O repertório vai representar a diversidade musical do Clube da Esquina, incluindo as versões instrumentais de “Tudo que você podia ser”, “Clube da Esquina Nº2”, “Cravo e canela”, “Me deixe em paz”, “E daí?” e “Canoa canoa”.





“É impossível definir ou recortar muito esse estilo do Clube. É uma confluência de linguagens, que passa pela música regional, bossa nova, pop e até os Beatles. É isso que a gente quer transmitir, tendo também uma orquestra sinfônica que geralmente se dedica ao gênero erudito, mas tocando esse repertório histórico da música brasileira”, esclarece André.





Segundo ele, a participação da Orquestra Sinfônica Heliópolis amplifica as obras dedicadas ao Clube da Esquina, possibilitando sonoridade inédita. “Os arranjos, na verdade, são expansões desse multicolorido inicial, que já existia com o trio. É muito bonito ver esse escopo sonoro e de cores musicais expandido pelas mãos dessa orquestra, que é muito querida”, descreve o pianista.



"É impossível definir ou recortar muito esse estilo do Clube. É uma confluência de linguagens, que passa pela música regional, bossa nova, pop e até os Beatles. É isso que a gente quer transmitir, tendo também uma orquestra sinfônica"





PARCERIA A relação entre a Orquestra Sinfônica Heliópolis e o músico é antiga. Em 2010, o grupo encomendou uma faixa de André Mehmari para sua primeira turnê internacional no Beethoven's Fest, na Alemanha. O pianista, que já teve obras executadas para diversas orquestras do país, escreveu “Cidade do Sol” para representar a música brasileira na Europa. A parceria iniciou a relação entre os artistas, que se reencontram para homenagear Gilberto Dimenstein.





“É uma pessoa extremamente importante, um cara apaixonado pela vida, pelo Brasil e pela música do Clube da Esquina, que fazia parte da vida dele já muito antes de eu gravar esse repertório, naturalmente. Ele se apaixonou pelo disco e a gente quer lembrá-lo, através desse concerto que aconteceu muito pelo incentivo e pela energia que ele colocou no projeto. Então, nada mais justo do que dedicar esse concerto ao Gilberto”, conclui André Mehmari.





Live da Orquestra Sinfônica Heliópolis e André Mehmari Trio, com repertório dedicado ao Clube da Esquina, neste domingo (8/08), a partir das 17h, com transmissão ao vivo direto do Auditório Ibirapuera. Inscrições para acesso à transmissão no site do Instituto Baccarelli.

“A princípio achei muita loucura ceder esse repertório para a orquestra porque era muito trabalho, muita gente junta. No final das contas, ele acabou insistindo e a gente ergueu esse concerto em pouquíssimo tempo. Lembro que escrevemos os arranjos em menos de um mês”, revela o pianista.