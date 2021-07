Ney, Carminho, Calcanhoto e Nelson Motta estrelam nova série

Carminho, Ney Matogrosso, Nelson Motta e Adriana Calcanhotto são alguns dos nomes da nova série "Ponte aérea: Portugal – Brasil", apresentada pela União Brasileira de Compositores (UBC) e Sociedade Portuguesa de Autores. Comandada por Fabiane Pereira, criadora do canal “Papo de música”, a produção vai promover 18 encontros inéditos, incluindo ainda Duda Beat, Fafá de Belém, Ronaldo Bastos, Tiago Nacarato, Russo Passapusso e Ana Moura. Na estreia, em 3 de agosto, às 12h, o programa receberá a cantora e compositora lisboeta Carminho. A série on-line contará com entrevistas às terças e quintas de agosto e setembro.



(foto: UBC/DIVULGAÇÃO)





Às terças-feiras, o programa receberá individualmente artistas portugueses. Já às quintas-feiras, as entrevistas serão em dupla, com a participação de um compositor brasileiro e um português. Ainda na semana de estreia haverá bate-papo entre Ney Matogrosso e António Zambujo (5/08, às 19h). As transmissões dos episódios apresentados nas terças-feiras acontecerão exclusivamente no canal “Papo de música”, disponível através do link https://www.youtube.com/c/PapodeMusica. Já os programas das quintas-feiras serão transmitidos simultaneamente também no canal de YouTube da UBC: https://www.youtube.com/user/UBCMusica . Acordo entre UBC e SPA beneficia mais de 60 mil artistas brasileiros e portugueses nos dois países.