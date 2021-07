Horóscopo do dia (23/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Aquário

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice do ciclo de lunação. Aqui estamos em pleno potencial emocional voltado para as relações sociais, o bem estar coletivo, as amizades e a necessidade de se partilhar, trazendo maior equidade e justiça. As emoções, se por um lado estão intensas, por outro ganham um forte senso de análise racional e frieza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções hoje te conectam plenamente ao coletivo. A necessidade de socializar e se sentir parte de um grupo ou comunidade está alta. Se sentirá em casa com amigos ou como um cidadão universal. Também estará mais receptivo a acolher aqueles que necessitam. Seu amor pela inovação fala mais alto hoje. Faça algo diferente hoje.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus potenciais de carreira e visibilidade pública estão num ápice. Momento de colher bons frutos profissionais. Sua conexão emocional com seu trabalho será alta. Aproveite deste forte magnetismo para mostrar toda inovação e criatividade que tem a oferecer. Execute suas tarefas com amor e irreverência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções estarão um pouco mais selvagens e intensas hoje. Use este momento para se dar a justa liberdade. Seus potenciais de fé e intuição também estão plenos. Sair do que é familiar e buscar pontos de vista alternativos lhe fará bem. Viva a aventura que a vida lhe oferece.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções profundas estão intensas e num ápice. Há a necessidade de se viver o afetivo e sexual, mas com um tom de liberdade, irreverência e novidade. Se permita clareza emocional, expresse aquilo que vem das suas profundezas. Algumas mudanças mais rápidas podem ser verdadeiras libertações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está num ápice emocional de relacionamentos e parcerias. Terá mais iniciativa e audácia agora. A troca de ideias e conceitos com o outro lhe dará segurança e conforto. Também será um momento para expressar o que não lhe agrada em uma relação. Sua capacidade de acolhimento e receptividade está vibrando na medida certa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu potencial natural de trabalhar, servir, ser útil e eficiente está no clímax. Novas oportunidades de trabalho baterão à sua porta. Ou então enxergará novas possibilidades no que já existe. Sua conexão emocional com seu trabalho está alta, mas cuidado com os excessos para não se sobrecarregar. Idem para o cuidado com a saúde.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua capacidade de se expressar emocionalmente e se afirmar está em alta. Há uma segurança e um reconhecimento do próprio poder hoje. Os romances também estão no ar e você está mais audacioso do que o normal. Sentir-se dono de si mesmo será a tônica e lhe auxiliará a ter mais comando sobre a própria vida com criatividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A força de suas raízes está altamente mobilizada. Sua conexão com ancestralidade e poder magnético fluem intensamente. A conexão com o lar e o que é familiar será alta, mas também com um tom objetivo e racional. Se sentir dono de seu lar e de suas próprias emoções lhe trará segurança e felicidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está hoje fervilhando de novas possibilidades e ideias intuitivas. Seus poderes comunicativos e de convencimento estão altos, lhe permitindo persuasão e boa oratória. A conexão com as pessoas à sua volta lhe trará mais segurança emocional e senso de realização. Expressão objetiva daquilo que se sente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um momento de colher bons frutos na área financeira. Seus talentos e valores estão no ápice, mas lembre-se que Aquário lhe pede jogo de cintura para lidar com as variáveis. Sua capacidade executiva e organizacional flui muito bem. Segurança que vem de um estado emocional de plena abundância.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz hoje plenitude do potencial de ser quem você é de verdade. Suas emoções falam alto e devem ser expressas. Sua capacidade receptiva está alta, tanto quanto a criativa. Seu carisma e magnetismo te facilitam sua expressão única e autêntica. Escute sua sensibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seus dons e potenciais espirituais estão plenos. A conexão com o divino está clara e plena. O contato com suas emoções, tanto quanto as do coletivo, lhe auxiliam a ter mais amorosidade e compaixão, que são um dos seus propósitos de vida. Clareza mediúnica, artística, emocional e espiritual. Se permita fluir, meditar e buscar respostas dentro.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com