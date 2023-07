SIGA NO

Horóscopo do dia (23/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudando a mente

A quadratura entre Mercúrio em Leão e Urano em Touro nos desafia a quebrar paradigmas da mente, sair da zona de conforto e abrir a cabeça para ideias inovadoras. A mente aqui tende a focar mais em si mesma e nas fantasias pessoais, porém somos chamados a mudar intensamente levando em conta as questões materiais e pragmáticas. Bom dia para se ter insights, mas também nos pede flexibilidade com imprevistos e mudanças.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra agora centrada em si mesmo, sua expressão criativa e poder pessoal. Todavia, o aspecto de hoje lhe pede que leve em conta as mudanças financeiras e questões práticas em consideração. Mudanças materiais podem lhe pedir um olhar renovado para sua criatividade. Novas ideias também relacionadas aos filhos e tudo que se cria. Busque mudanças mais realistas em sua mentalidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido muitas revoluções e inovações pessoais. Estas mudanças tem lhe feito crescer e expressar seu verdadeiro valor. O aspecto desafiador a Mercúrio lhe traz quebra de ideias ligadas ao familiar, passado, emoções e lar. Pode estar rompendo com crenças familiares e ancestrais. Mudanças no lar também lhe convidam a buscar seu lado mais irreverente e criativo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Urano. Sua mente hoje estará bem mais elétrica, intensa e múltipla. Questões emocionais, subconscientes e/ou espirituais podem afetar diretamente sua comunicação e raciocínio. Busque meditar e sentir antes de comunicar. Bons insights e inspirações podem lhe auxiliar a dizer a coisa certa ou tomar a decisão de mudar rumos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é desafiado agora a mudar sua mentalidade quanto a valores, finanças, bens e talentos. Novas realidades de mercado, ideias diferentes e valores inovadores lhe pedem mais flexibilidade e inovação. Atenção a gastos impulsivos e impensados. Também necessidade de se ponderar nos valores pessoais versus questões mais amplas e coletivas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz ideias próprias e mentalidade voltada para si mesmo. Todavia, o aspecto a Urano lhe desafia a mudar estas ideias sobre si mesmo, em especial a partir de desafios vindos do trabalho, carreira, compromissos e uso da autoridade. Busque flexibilizar sua expressão e fala; esteja aberto para novas possibilidades de atuação e conquista no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Urano. Você tem passado por uma reciclagem de ideias e conceitos e agora isso ocorre de maneira mais enfática. Busque se entregar ao fluxo, saindo do controle excessivo e se abrindo para novas possibilidades e soluções. Processos terapêuticos, meditativos e/ou espirituais podem lhe ser benéficos para reciclar e reavaliar muita coisa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz desafios na comunicação com o público, amigos, grupos e online. Você deve estar mais atento às próprias emoções e instintos, pois lhe indicam o que vai para além do campo mental e social. Confie mais em sua intuição e seja mais autêntico no relacionar. Ideias novas, previsões e visões de novas tendências estão em alta para você.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está voltada para a carreira, imagem pública, compromissos e estruturas. Todavia, você é desafiado por visões mais inovadoras, em especial quando trazidas pelos outros. As parcerias podem lhe desafiar agora a sair da zona de conforto e mudar seus rumos na vida. Busque diálogo aberto, evitando a rigidez e ponderando melhor sobre as possibilidades.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está conectado à sua fé, sua mente se liga a princípios, crenças e visões de mundo muito próprias. Todavia, deve estar aberto a mudanças, estas motivadas em especial por mudanças materiais, de trabalho, rotina e/ou saúde. Mudar sua mente muda sua realidade material e agora esta realidade se faz mais enfática. Não se limite em crenças, mas abra sua mente para mudanças prósperas e realistas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é desafiado agora a mudar sua visão em relação a emoções profundas. Deve ousar ser mais alegre e expressivo, saindo de lugares emocionais desafiadores. Revolução na expressão pessoal que lhe leva a renovar sua visão em relação à partilha, bens, sexualidade e transformação. Ouse ser mais você mesmo nos contextos emocionais se expressando.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Sua comunicação com o outro deve ser renovada, em especial levando em conta sua sensibilidade e emoções não expressas. Busque mudar o que sente para que possa comunicar mais autenticamente com o outro, no casamento, parcerias e vida social. Clareza e transparência emocional na comunicação na pauta do dia.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe desafia a romper com hábitos arraigados que não lhe favorecem. Sua mente é estimulada a sair da zona de conforto, do usual e dos excessos críticos. Busque novos conhecimentos e formas alternativas para se lidar com rotinas, saúde e/ou trabalho. Imprevistos na rotina lhe pedem adaptabilidade e enxergar a multiplicidade de opções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta