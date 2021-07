Umas das revelações literárias dos últimos anos no Brasil, o baiano Itamar Vieira Junior participa do Sempre um Papo nesta quarta-feira (21/07) para falar sobre seu novo livro de contos, “Doramar ou A odisseia: Histórias” (Todavia). O autor de “Torto arado” conversa com Afonso Borges, a partir das 19h, com acesso gratuito e transmissão pelo YouTube, Instagram e Facebook do projeto. Publicado em junho, esse é o terceiro livro de contos do escritor. A obra reúne 12 histórias que abordam questões sociais brasileiras e retratam a multiplicidade cultural que forma o país. Entre os contos, sete já haviam sido publicados anteriormente no livro “A oração do carrasco” (Mondrongo), de 2017, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, e o restante foi escrito após a publicação de “Torto arado” (Todavia), em 2019.





