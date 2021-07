Laurentino Gomes fala sobre escravidão no 'Roda viva'

(foto: Vilma Slomp/DIVULGAÇÃO)

Laurentino Gomes é o convidado do “Roda viva” nesta segunda-feira (19/07), às 22h, na TV Cultura. O escritor vai debater sobre o segundo volume da série sobre a escravidão – “Escravidão – Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de dom João ao Brasil” (Globo Livros). A obra conta a história da escravidão no Brasil e concentra-se no século 18, auge do tráfico negreiro no Atlântico, ocasionado pela descoberta das minas de ouro e diamantes em território brasileiro e pelo crescimento, em outras regiões da América, do cultivo de cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e outras lavouras e atividades que faziam uso intensivo de mão de obra africana escravizada. O primeiro volume, lançado em 2019, cobre um período de mais de 250 anos, entre 1444, quando houve o primeiro leilão de cativos africanos em Portugal, até 1695, incluindo o início da escravização no Brasil. Apresentado por Vera Magalhães, o programa terá na bancada de entrevistadores Eliana Alves Cruz, escritora, jornalista e roteirista; Michael França, pesquisador do Insper; Paula Carvalho, historiadora e editora da Revista Quatro Cinco Um; Pedro Doria, editor do Canal Meio; e Rosane Borges, jornalista e pesquisadora da ECA-USP.