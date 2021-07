Uai, Indica Essa #33: top 10 lançamentos musicais de junho

Entra mês e sai mês, e essa nossa lista não te abandona. Confira os top 10 lançamentos musicais de junho nesta edição do Uai, Indica Essa. Entra mês e sai mês, e essa nossa lista não te abandona. Confira os top 10 lançamentos musicais de junho nesta edição do

Gloria Groove

Como junho foi o mês do Orgulho LGBTQIA+ , claro que teve ela: Gloria Groove! Ela voltou para o pop com a música “Bonekinha”. Essa é daquelas para ouvir na balada depois que a pandemia passar.





E quem ainda não ouviu, a GG fez uma participação no Pouquinho, o podcast do Portal Uai . Corre lá que a conversa está muito legal.









Pabllo Vittar

As drags estão no poder e aqui no Uai Indica Essa. Pabllo Vittar lançou o “Batidão tropical”, um álbum inteiro de nada mais nada menos que forró.





O lançamento do álbum foi tão “babadeiro” que Pabllo conseguiu colocar todas as faixas no Top 50 do Spotify e ainda alcançou o sexto lugar global na plataforma. Ela começou com “Ama sofre chora” e emendou com “Triste com T”.

Mari Fernandez

E se é para falar de sucesso, vou logo indicar Mari Fernandez, com a música “Não, não vou”. Ela estourou e em todo lugar que tocou e pôs geral para fazer a dancinha no Tik Tok.

Zé Felipe

Por falar em dancinha, junho teve outro sucesso de Zé Felipe. Ele e a Virgínia Fonseca deram bom dia dançando com a filha, Maria Alice, ao som de “Galega”.





MC Rick

Seguindo os lançamentos de junho, outro que bombou é de Belo Horizonte. MC Rick, com a música “Não nasceu pra namorar”, fez sucesso e viralizou em todas as plataformas, incluindo o Tik Tok.

Luan Santana

E a “morena” do Luan Santana veio aí. Ele lançou a música e um videoclipe bem cinematográfico, com muito romantismo e investigação policial.





Iza

Enquanto o Luan vive sua história de romance hollywoodiana, a Iza mostra sua raiz em “Gueto”. O clipe tem toda uma vibe do subúrbio carioca, com muitas cores, sacolé e banho de mangueira na rua. Pode colocar na sua playlist, que essa música é chiclete!

Anitta

O próximo lançamento eu não sei nem por onde começar. Anitta: como descrever essa mulher, gente? Ela não para nunca e o dia dela deve ter 30 horas. Então, fizemos um dois em um com Anitta: teve a música “Furiosa”, que gravou para o filme “Velozes e Furiosos 9”.

E, além do português, inglês e espanhol, ela agora está se arriscando no francês, com a música “Mon solei”, do Dadju. É a escola Anitta de línguas.

Ed Sheeran

Meu ruivinho favorito está de volta. O comeback de Ed Sheeran veio com a música “Bad habits” e vai fazer parte do próximo álbum do cantor, que ainda não tem data de lançamento.

Lorde

Como estamos falando de comeback, não poderia deixar de fora Lorde! Ela voltou depois de 4 anos com o single “Solar power”.

Extra: Duda Beat

Espero que tenham gostado, conte pra gente qual lançamento você mais curtiu. Mês que vem tem mais.