Livro de escritor mineiro representa a mitologia brasileira na Eslováquia

Capa do livro Olimpo Tupiniquim (foto: Reprodução livro Olimpo Tupiniquim - ilustração Rogério Pedro) Olimpo Tupiniquim". O livro com histórias do escritor mineiro Magella Moreira e ilustrações do artista plástico paulista Rogério Pedro leva os leitores a um mundo mágico onde os personagens do folclore brasileiro ganham vida e múltiplas cores.



O livro nem bem foi lançado oficialmente e já vai representar o Brasil em feira internacional. A 28ª Bienal de Ilustração da Bratislava (BIB – 2021), na Eslováquia, aprovou a participação do volume como finalista no evento, que será realizado de 15 de outubro de 2021 a 9 de janeiro de 2022, na Eslováquia.

O livro Olimpo Tupiniquim foi escolhido para integrar a Bienal de Ilustração de Bratislava (foto: Reprodução livro Olimpo Tupiniquim - ilustrações Rogério Pedro)

"A mitologia mais conhecida mundialmente é a mitologia grega, enquanto a nossa mitologia, o nosso folclore é basicamente de raiz tupi guarani, indígenas e ribeirinhas. Poucos não tem essa raiz. Então, temos o nosso olimpo que é tão importante quanto o grego, mas com as nossas raízes. Por isso, é Olimpo Tupiniquim", contou o autor do livro, Magella Moreira, que é natural de Itaúna, cidade do Centro-Oeste de Minas.

O prefácio do livro Olimpo Tupiniquim é do cantor Carlinhos Brown (foto: Reprodução livro Olimpo Tupiniquim - ilustração Rogério Pedro)

"Olimpo Tupiniquim" é o terceiro livro de Magella Moreira. O jovem escritor mineiro é membro da Academia Itaunense de Letras, onde ocupa a cadeira número 12, que tem como patrono o baiano Jorge Amado. "Olimpo Tupiniquim" é o terceiro livro de Magella Moreira. O jovem escritor mineiro é membro da Academia Itaunense de Letras, onde ocupa a cadeira número 12, que tem como patrono o baiano Jorge Amado.

Ao todo, 47 ilustradores enviaram os PDFs de seus livros para concorrerem à seleção de trabalhos que representarão o Brasil na Bienal de Ilustração de Bratislava. No entanto, apenas 15 foram escolhidos para a categoria, dentre eles "Olimpo Tupiniquim". Os critérios para as escolhas foram os mesmos utilizados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ, para sua seleção anual, com destaque para a diversidade como expressão e narrativa.

Produzido por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, o livro "Olimpo Tupiniquim" não tem venda prevista nesta primeira impressão. A distribuição será gratuita para escolas públicas e instituições culturais. Após o lançamento, haverá também uma versão em áudio-livro narrado por Carlinhos Brown e o e-book que poderão ser acessados no site do livro