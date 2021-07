Museus voltam a funcionar em BH; Palácio das Artes abre agenda teatral

Espaços como a Casa do Baile, na Pampulha, passam a receber visitantes novamente, com a adoção de protocolos sanitários (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Pouco a pouco, a cidade começa a se movimentar. Nesta quarta (7/07), alguns espaços de Belo Horizonte reabrem para o público, de acordo com o decreto publicado no último sábado (3/07) pela PBH, autorizando a visitação, seguindo os protocolos sanitários.





O Circuito Liberdade, que agrega a maior parte dos museus e centros culturais da capital mineira, terá vários deles em funcionamento a partir de hoje. O CCBB reabre às 10h com as duas exposições que estavam em cartaz antes do último fechamento – “Abraham Palatnik – A reinvenção da pintura” e “Yara Tupynambá – 70 anos de carreira”. No mesmo horário, reabre o Centro de Arte Popular, enquanto o Museu Mineiro vai funcionar a partir das 12h.









EXPOSIÇÕES

Quatro museus municipais também reabrem nesta quarta, às 11h: Histórico Abílio Barreto (com as exposições “Complexa cidade” e “Gráficografia”); Museu da Imagem e do Som (MIS-BH), com a mostra de longa duração “TV Itacolomi – A pioneira de Minas”; Museu da Moda (MUMO), com “Alceu Penna – Inventando a Moda do Brasil” e “Arquivo Urbano: 100 anos de fotografia e moda no Brasil”; e Casa do Baile, com a mostra “Marcel Gautherot – Registros modernos da invenção da Pampulha depois e além”.





O Palácio das Artes retoma gradativamente suas atividades. De hoje a sábado (10/07), às 20h30, e domingo (11/07), às 19h, o palco do Grande Teatro vai receber a montagem “Incomoda, incomoda, incomoda...”, espetáculo de formatura do curso de teatro do Cefart.





Com dramaturgia e direção de Rita Clemente, a montagem aborda a relação dos seres humanos com os animais por meio de arquétipos. As sessões serão gratuitas e os ingressos devem ser retirados na bilheteria, a partir de duas horas antes de cada apresentação (a plateia será limitada a 100 pessoas). Haverá transmissão on-line no canal do YouTube da FCS.





Ao longo desta semana, outros espaços da Fundação Clóvis Salgado também retomarão sua programação. Na quinta (8/07), as galerias Genesco Murta, Arlinda Corrêa Lima e Amilcar de Castro, nas dependências do Palácio das Artes, e a CâmeraSete inauguram a exposição “Imagens resolutivas”, do Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, que reúne trabalhos de 43 artistas. Tal mostra, agora presencial, foi apresentada em dezembro de 2020 em formato virtual.





As salas de cinema também estão voltando, ainda que não em sua totalidade. Depois do grupo Cineart, que reabriu no sábado passado (3/07) as portas dos complexos dos shoppings Boulevard, Cidade, Del Rey, Minas e Via, outros cinemas já estão em funcionamento. São as salas da Cine- mark (Pátio Savassi, BH e Diamond Mall), Cinépolis (Shopping Estação) e Sercla (Shopping Norte).





Todas estão exibindo os mesmos filmes: “Velozes e furiosos 9”, “Croods 2” e “Invocação do mal 3”. As salas do Pátio e do Diamond têm também em cartaz “Cruella”, filme que a Disney+ lançou há pouco mais de um mês somente em sua plataforma digital.