Aniversário de Marisa Monte é celebrado com shows de 1989 a 2017

(foto: Curta!On/divulgação)

celebra seu aniversário de 54 anos nesta quinta-feira (1º/07) e ganhamusical de sua. No– plataforma de streaming do Curta! no Now e que também pode ser acessada em curtaon.com.br – será disponibilizado o “Especial Marisa Monte”, sobre a bem-sucedida carreira solo da artista, além de sua participação no. O especial reúne, com exclusividade, vários de seusgravados em vídeo de 1989 a 2017. Há ainda conteúdos extras dos bastidores dos espetáculos como making of, cenas adicionais dos filmes, videoclipes de diversas músicas e o documentário “O mistério do samba”, de Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, produzido e protagonizado por Marisa. Os filmes que registram as turnês são: “MM ao vivo” (1989), “Mais” (1991), “Barulhinho bom” (1996), “Memórias, crônicas e declarações de amor” (2001), “Tribalistas” (2002), “Infinito ao meu redor” (2008) – inserido em umsobre a turnê homônima –, “Verdade uma ilusão” (2014) e “Tribalistas” (2017).