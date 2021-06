Cantora Aline Calixto faz live hoje para lançar DVD gravado em 2018

Aline Calixto canta hoje em BH e parte para a França, onde faz show com presença do público no fim de julho (foto: Flavio Charchar/divulgação)





Gravado em julho de 2018 na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, e lançado em novembro de 2019, o DVD “10 anos Aline Calixto – Ao vivo em BH” permaneceu inédito em show até agora. Adiado em decorrência da pandemia, o lançamento oficial ocorrerá nesta terça-feira (29/06) à noite, em apresentação virtual registrada no teatro do Centro Cultural Unimed-BH. O evento integra a programação do projeto “Live circuito do samba”, que também terá show de Júlia Rocha.





O planejamento inicial era lançar o trabalho logo após o carnaval de 2020. Atropelada, como todos, pela COVID-19, Aline esperou o quanto pôde. “Foi mais de um ano. Até mesmo para rodar essa energia, já que o DVD é um trabalho tão bonito, optamos pelo virtual mesmo”, diz.





BANDA

O show será gravado hoje no teatro, a primeira vez que a cantora se apresenta num palco desde março de 2020. A seu lado, Aline terá os nove músicos de sua banda. Haverá participações de Marina Gomes, Cinara Ribeiro e Tavinho Leoni, convidados do DVD.





“Não dá para colocar gente demais no palco, então teve músicas que não entraram, como ‘Casa aberta’, que gravei com Tizumba e o Tambor Mineiro”, explica Aline Calixto.





A maior parte do repertório será executada. A artista reuniu material que faz parte de sua trajetória, como as canções “Enfeitiçado”, “Oxóssi” e “Flor Morena”, além da inédita “Dona do pedaço” (André da Mata e Felipe Acaf).





O DVD foi o último registro audiovisual de Beth Carvalho (1946-2019), que no show de 2018 dividiu com Aline a canção “Nos combates desta vida”.





“Show sem plateia não tem muito o que fazer. Estamos fazendo do jeito que dá. Como a banda me acompanha há muitos anos, fizemos um só ensaio, que deu supercerto”, comenta Aline, que já está de passagem marcada para a França.





Casada com o francês Benjamin De Laidier, com quem tem o filho Maël, ela tem se dividido entre os dois países desde o início da crise sanitária. “Retorno no final de julho e fico até o início de outubro. Com a pandemia, tivemos de reconfigurar nossas condições de trabalho. Meu marido tem trabalhado mais lá.”





Júlia Rocha também participa do "Live circuito do samba" (foto: André Carvalho/divulgação)





Inclusive, a cantora tem show marcado para o final do próximo mês, na França. “E será presencial, pois mais de 50% da população francesa está vacinada. Eu me vacinei lá. As coisas estão retornando, você já anda nos espaços públicos sem máscara. É outra realidade, que a gente almeja que chegue aqui o quanto antes”, acrescenta.





A live de hoje será aberta pela cantora, escritora e médica Júlia Rocha, que em 2017 lançou o álbum “Cheiro de flor”. O show terá a participação de Gustavo Maguá, Dóris do Samba e Luciene Gomes.





“LIVE CIRCUITO DO SAMBA”

Show on-line de Aline Calixto e Júlia Rocha. Nesta terça-feira (29/06), às 20h, no YouTube (youtube.com.br/minastcoficial).