Flávio Venturini faz live nesta segunda à tarde, diretamente do Mineirão

(foto: Anchell Fotografia/DIVULGAÇÃO)





O cantor e compositor Flávio Venturini faz live nesta segunda-feira (28/06), às 17h, transmitida diretamente do Mineirão, em comemoração aos 50 anos do Instituto Mário Penna. O artista mineiro preparou repertório que mescla clássicos de seu cancioneiro com lançamentos recentes. O set list inclui “Criaturas da noite”, “Sol interior”, “Até outro dia”, “Recomeçar”, “Lua de Marajó”,

gratuita poderá ser acompanhada em @institutomariopenna e A transmissãopoderá ser acompanhada em @institutomariopenna e https://www.youtube.com/InstitutoMarioPenna





lll





Também hoje, às 21h, Flávio Venturini participa do “Sesc cine live show”, que faz parte da programação da 16ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, com transmissão pelo YouTube do Sesc em Minas. O famoso pop romântico de Flávio dá o tom a “Paisagens sonoras”, último trabalho dele.





MARISA MONTE DOCUMENTÁRIO

Marisa Monte e os bastidores da turnê “Universo particular” se revelam ao público no documentário “Infinito ao meu redor”, que será exibido nesta segunda-feira (28/06), às 22h30, no Curta!. O longa, dirigido por Vicente Kubrusly, mostra a intimidade da cantora por meio de relatos em primeira pessoa. Enquanto reflete sobre a própria profissão, Marisa vivencia a experiência de viajar entre 17 países com seu show, visto por mais de 750 mil pessoas.

Artista múltipla, a carioca compõe, canta, administra os desafios trazidos pela fama e a própria vida pessoal. Relembra sua adolescência e retoma as origens de sua ligação com a música, celebrando o presente enquanto comemora mais

um aniversário.





“QUEM VAI FICAR COM MÁRIO?” CONVERSA COM O ELENCO

Hugo Bonemer conversa com o elenco e o diretor do filme “Quem vai ficar com Mário?” no “Entrevista Like” desta segunda-feira (28/06), às 22h. O longa, do cineasta Hsu Chien, explora a trajetória de Mário (Daniel Rocha), que decide visitar a família e contar ao pai, preconceituoso e conservador, que não seguirá a carreira de administrador, mas de dramaturgo. Além disso, o rapaz também quer revelar que encontrou um amor: Fernando (Felipe Abib).





SABOR & ARTE NOVO CANAL

Nesta segunda-feira (28/06), às 12h, entra no ar o Sabor & Arte, canal dedicado à culinária descomplicada destinado a quem curte cozinhar.

A programação é voltada para o passo a passo do preparo de receitas, com misturas certas, mas também experimentos impensáveis e improváveis. O canal da Newco Pay TV estará disponível para assinantes das operadoras Claro (canal 561) e Vivo (a partir de 15/07 no canal 617).





lll





Cada chef participante do projeto tem liberdade para criar o seu próprio programa. Entre os participantes do novo canal estão Josimar Melo, Rodrigo Oliveira, Larissa Januário e Rogério Shimura, além da tradicional escola Le Cordon Bleu, que, pela primeira vez em seus 125 anos de história, terá um programa próprio de TV.





“PARQUE DO ITALO” SEGUNDA TEMPORADA

O canal OFF invade a casa do atual campeão mundial de surfe, Italo Ferreira, em Baía Formosa (RN), para a segunda temporada de “Parque do Italo”. Depois de um ano longe das competições, o atleta promete diversão e aventura ao lado da família e dos amigos. Os seis episódios semanais vão ao ar a partir desta segunda-feira (28/06), às 21h30. A atração foi gravada seguindo todos os protocolo exigidos para o combate à COVID-19. “Costumo dizer que precisamos sempre tirar o melhor da vida para seguir em frente em tudo o que formos fazer.

O programa tem muito essa vibe, porque é sobre cuidarmos mais das coisas simples que nos fazem bem e que nos conectam com quem somos”, afirma Italo Ferreira.





PRAÇA DA LIBERDADE VISITA MEDIADA

O CCBB Educativo propõe uma visita mediada diferente no “Com a palavra”. Na edição de hoje, em vez de se aprofundar nos conteúdos de exposições realizadas pelo centro cultural, a ideia é conferir a memória e o patrimônio da Praça da Liberdade. O historiador Liszt Vianna Neto conduz o bate-papo em “O CCBB Belo Horizonte e a Praça da Liberdade: História, memória e patrimônio cultural”, vídeo disponível a partir desta segunda (28/06) no ccbbeducativo.com/comapalavra . O acesso é gratuito.





HILDA HILST SEMINÁRIO

De hoje (28/06) a quarta-feira (30/06), às 19h30, será realizado o seminário “Mergulho Hilda Hilst: Fico besta quando me entendem”, a partir da obra da escritora paulista, considerada um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. A ação faz parte do processo de pesquisa do espetáculo idealizado pelo ator Diego Gomes, um dos fundadores da Rosa Produções, e pela produtora cultural Elisa de Jesus, escritora e atriz da Trupe Estrela. A montagem é dirigida por Cida Falabella e Ludmilla Ramalho, a partir do texto “Rútilo nada”, de Hilda Hilst. Toda a programação é gratuita, com transmissão no YouTube Curadoria Hilda Hilst.





“NOVO SAMBA” MOISÉS NAVARRO

Nesta segunda-feira (28/06), Moisés Navarro lança o clipe de “Novo samba”, parceria com Ricardo Homen, em seu canal oficial no YouTube. Com direção de Marcos Neves, o vídeo foi gravado em um prédio em construção no Bairro Nova Suíssa, em Belo Horizonte. O cantor e compositor confessa: tem medo de altura. Mas revela que estar ali, naquele edifício ainda sem paredes, trouxe a sensação de liberdade, algo raro nestes tempos de confinamento social. A letra do single fala de recomeço e da esperança que um novo

amor pode trazer.