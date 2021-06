Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio direto em Gêmeos

Mercúrio volta ao movimento direto em Gêmeos. Após um longo período de revisão, podemos voltar a focar na comunicação externa e no andamento das rotinas materiais. Este posicionamento nos permite verbalizar com clareza e lógica o que for necessário. Capacidade de oratória e de integração em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A retrogradação lhe pediu revisão de qualquer tipo de forma comunicativa. Agora que já fez a conexão interna, pode se expressar com mais clareza. Bom para qualquer atividade de estudo ou comunicativa. A qualidade do momento é comunicativa e interativa para você. Busque no tempo presente o que necessita, usando de racionalidade e flexibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A retrogradação trouxe momento reflexivo para a vida material e financeira. Teve de organizar, repensar e montar estratégias financeiras. Agora já pode traçar planos e estratégias neste setor com mais racionalidade e objetividade. Expresse e comunique seus talentos e aquilo que possui de valor. Mostre o que há de valioso em si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, esteve em retrogradação no seu signo (solar ou ascendente), lhe obrigando as olhar para dentro de si mesmo e se enxergar no seu todo. Agora seu regente lhe facilita a expressão do que descobriu em sua vida exterior. Estará ainda mais tenaz e comunicativo, mas com um ponto de vista renovado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A retrogradação de Mercúrio lhe trouxe um estado de “suspensão” e ligado a realidades para além deste mundo material. Após esta reconexão emocional e/ou espiritual, estará mais apto a comunicar tais instancias com mais propriedade e racionalidade. Excelente para integrar motivações subjetivas e subconscientes com objetividade. Conexão e entendimento com seu lado espiritual e místico.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A retrogradação foi um período de revisão de sua comunicação em massa, online, com grupos e amigos. Agora estará mais apto a entender e ser entendido pelas pessoas, ou, pelo menos, expressar suas ideias perante os outros com mais propriedade. Ótimo para comunicações entre grupos e para veicular ideias mais progressistas para muitos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, esteve em retrogradação e lhe pediu mais introspecção, busca por recursos internos e desaceleração da mente. Agora estará apto a utilizar seus dons mentais com mais propriedade, em especial na carreira, imagem pública, uso da autoridade e compromissos. Coloque seus planos em prática, já que suas ideias e possibilidades no trabalho se farão mais claras. Administre sua vida com bom senso e racionalidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O período de retrogradação lhe pediu revisão de planos futuros e da maneira como enxerga a vida. Está agora mais apto para tomar decisões e se aventurar com as possibilidades. Também terá mais clareza de seus princípios, crenças e fé. Sua comunicação estará mais otimista e sua mente apta a enxergar os planos maiores da vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O período de retrogradação lhe aprofundou a mente nas questões emocionais, crises e necessidades de transformação. Agora terá mais clareza para entender suas motivações subjetivas, emocionais, psicológicas e sexuais. Você já enxergou o que deve ser mudado, agora deve ter objetividade para fazer acontecer. Mente profunda e objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O período de retrogradação lhe pediu revisão quanto às relações e como se comunica com o outro. Agora terá mais clareza sobre objetivos em conjunto e também na transparência das parcerias. Questões judiciais podem trazer benefícios ou esclarecimento. Busque ponderação, equidade e estratégia e tenha uma visão mais equilibrada da vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede revisão de suas rotinas e hábitos. Você tem sido estimulado a trabalhar muito, mas agora precisa estar atento à qualidade do que faz e produz. Reveja se não se prendeu a rotinas robóticas e sem sentido. Questione o que pode ser melhorado em seu trabalho e serviço. Também propício para mudanças de hábitos na saúde com racionalidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O período de retrogradação lhe foi muito propício para que você se entendesse e se conectasse com sua essência, aquilo que você realmente é e deseja. Agora estará expressando melhor a criança interna, seu lado espontâneo e divertido. Comunicação daquilo que é real e verdadeiro. Busque arte, atividades lúdicas e hobbies que o façam vibrar em si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A retrogradação levou sua mente a uma viagem interior. Você resgatou sentimentos e questões importantes ligadas ao passado, sua sensibilidade e/ou vida familiar. Agora estará apto a se expressar com mais clareza no campo afetivo e emocional. Também mais objetividade nas decisões ligadas ao lar e família. Expressão clara da sensibilidade e afeto.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com