Marcelo Adnet reflete sobre como a imitação pode trazer alívio cômico

(foto: Estevam Avellar/GLOBO)

Marcelo Adnet é o convidado do "Papo de segunda", que vai ao ar hoje (21/06), às 22h30, no GNT. Conhecido por suas imitações de políticos, artistas e outras figuras públicas, o humorista vai conversar ao vivo com Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida sobre o poder e a função da caricatura. Juntos, refletirão sobre a presença de estereótipos na reprodução de traços das pessoas e o quanto a imitação pode trazer ainda uma crítica sociopolítica e um alívio cômico em tempos difíceis. Marcelo Adnet é o convidado do "Papo de segunda", que vai ao ar hoje (21/06), às 22h30, no GNT. Conhecido por suas imitações de políticos, artistas e outras figuras públicas, o humorista vai conversar ao vivo com Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida sobre o poder e a função da caricatura. Juntos, refletirão sobre a presença de estereótipos na reprodução de traços das pessoas e o quanto a imitação pode trazer ainda uma crítica sociopolítica e um alívio cômico em tempos difíceis.





>>>





Na sequência, os apresentadores e Adnet, que se tornou pai recentemente, conversam sobre promessas que não cumpriram na vida, seja na paternidade, no trabalho, redes sociais, entre outros aspectos. Os debatedores vão discutir ainda o humor como arma de conquista em relacionamentos amorosos. Para encerrar o programa, Adnet vai imitar o elenco do “Papo de segunda”, opinando e lacrando sobre temas idiotas. A atração contará ainda com a edição temática de festa junina do quadro “Prato de segunda”, em que o rapper e apresentador Emicida mostra suas habilidades culinárias e ensina como fazer bolo de mandioca.