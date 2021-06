Horóscopo do dia (18/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente em Virgem

A Lua entra na fase Crescente no signo de Virgem. Nossas emoções passam pelo crivo do lado analítico, pragmático e realista. Muita energia para trabalhar, servir e sermos úteis. Tudo isso nos trará segurança emocional e resultados práticos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Expansão de rotina e trabalho. Necessidade de foco na dieta, rotina de exercícios físicos ou aquilo que sente que precisa para manter a saúde. No trabalho, vá atrás daquilo que quer, pois o potencial está alto. Mostre sua disposição para o serviço e busque novas formas para expandir seu trabalho a novos níveis.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Expansões relacionadas a romances, autoexpressão, criatividade e filhos. Organize tudo o que precisa para que seus projetos criativos expandam muito neste ciclo. Busque aprimoramento do que já existe. Potencial de gerar de maneira organizada e planejada. Estará se sentindo muito mais em casa sendo você mesmo e isto deve ser respeitado.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Expansão relacionada à vida pessoal, emoções, família e lar. Pode ser uma grande reorganização em casa, ou um planejamento de mudança de casa, mesmo que não ocorra neste ciclo. Há também uma possibilidade de florescer no emocional a partir da análise objetiva e pragmática. Busque ordenar sua casa, tanto interna quanto externa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Expansões relacionadas ao mental. Ótimo período para focar nos estudos com dedicação e olhar crítico. Qualquer empreendimento relacionado à comunicação está facilitado. Busque uma visão mais racional e prática do mundo e relações à sua volta, mas sem perder sua natural sensibilidade. Organizar a intuição em algo tangível e prático.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Expansão relacionada às finanças e vida material. Há potencial grande para lucrar em seus empreendimentos. Também qualquer coisa que facilite e otimize sua vida material em qualquer aspecto. Mas lembre-se que precisará do pragmatismo e realismo virginianos. Use de amor, sensibilidade e senso prático para expandir seu valor próprio.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior vitalidade, força de vontade e necessidade de cuidar de si mesmo e da vida pessoal. Lembre-se de contar com suas naturais qualidades de pragmatismo, realismo e senso crítico, pois está equipado para vencer. Muita energia para crescer, amar e trabalhar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Expansões relacionadas ao espiritual, psicológico, artístico e subjetivo. Trabalho de alma, busca por sabedoria sutil. Seu senso de entrega à vida se faz alto e você deve se permitir mais fluidez, recolhimento e contato com o lado mais sutil da vida. Também é um excelente momento para entender e reorganizar mais o lado emocional através do pensamento crítico.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Expansões relacionadas às mídias, internet, grupos, amizades e ao coletivo. Seu potencial para contribuir com todos está em alta. Também para divulgar seus serviços na internet. As pessoas tendem a te enxergar como alguém capacitado a auxiliar. Esteja receptivo e auxilie como puder. Faça seu trabalho por si mesmo e em prol da melhoria coletiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Expansões relacionadas à carreira, imagem pública e autoridade. Busque organizar da melhor forma possível seu currículo e a imagem que apresenta ao mundo. Possibilidades de trabalho ou ascensão. Se dedique com eficiência ao seu ofício, faça expandir ainda mais sua atuação no mundo. Sua popularidade virá muito através da qualidade de seu trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Expansões relacionadas à fé, mente intuitiva, estudos superiores ou viagens grandes. Este é o momento de buscar expansão em sua vida, mas que seja bem organizada e realista. Planeje seu futuro com diligência. Sua necessidade de ser mais livre e expressar suas emoções com mais clareza será importante e libertadora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Expansões relacionadas à sexualidade, valores conjuntos e profundidade emocional. Se permita vivenciar a sexualidade e troca, mas sempre com segurança e cuidado. Se permita partilhar mais de seus dons e talentos, assim como ter mais profundidade nas relações. O contato físico e emocional será curativo e lhe trará segurança.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Expansões ligadas às parcerias e vida social. Busque se colocar mais no lugar do outro, ouvindo-lhe e auxiliando com sua visão de crítica construtiva. Sua necessidade de expressar suas emoções perante o outro com clareza será grande. Busque deixar claro o que sente, assim como esteja aberto a ouvir as necessidades do outro também.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com