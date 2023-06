677

Horóscopo do dia (18/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Gêmeos

Começamos hoje um novo ciclo de lunação, desta vez em Gêmeos. Sol e Lua se encontram aqui, marcando um novo começo ligado às comunicações, mente, intelecto e vida objetiva. Lembrando que Mercúrio, o regente, está no próprio signo de Gêmeos, reforçando a necessidade de utilizarmos o poder da mente para plantar estas novas possibilidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos, em especial na área comunicativa e intelectual. Busque novos estudos, novos projetos de marketing ou de divulgação, ensino ou aprendizado. Esteja ligado ao que acontece no seu entorno, faça contatos e se permita mais interatividade e comunicação neste ciclo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos, em especial na área financeira, material e de valores. Busque novas aplicações, formas de ganhar dinheiro e de lidar com os bens materiais. Excelente para estudar mais as possibilidades e investimentos financeiros. Bom ciclo para divulgar seus talentos e ter aprendizados práticos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um novo começo em vários sentidos. Momento para focar muito em sua individualidade e nas muitas possibilidades de expressão de si mesmo. Inicie aquilo que você deseja de verdade. Excelente ciclo para escutar mais a si mesmo e comunicar sua individualidade. Foco na integração de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados ao subjetivo, espiritual e psíquico. Este ciclo lhe pedirá que busque mais conscientemente entender suas questões subjetivas e como elas afetam sua vida. Busque entender se tem usado a comunicação para o bem ou o mal. Inspiração espiritual, artística e emocional em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados ao coletivo, comunicação em massa, grupos, causas e amizades. Este ciclo lhe possibilita divulgar mais seus talentos e usar bem o networking. Aproveite para se comunicar com diferentes grupos e busque aprender com as ideias inovadoras. Bom ciclo para cultivar as amizades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos na área profissional e no uso da autoridade. Excelente período para que novas possibilidades de trabalho se concretizem, assim como realizações de planos materiais. Atualize o currículo, divulgue sua imagem profissional e use seu lugar de fala para abrir portas neste ciclo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados à fé, estudos superiores, viagens e qualquer tipo de expansão. Terá maior curiosidade e estará mais disposto a arriscar e se aventurar por novas paragens. Sua mente intuitiva está fortalecida agora e há um aumento em seu poder persuasivo e de motivar as pessoas com suas visões.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados à sua vida emocional profunda, transformações, bens partilhados e sexualidade. Busque ter mais curiosidade e adaptabilidade neste sentido. Esforços conjuntos em alta neste ciclo. Sua mente está sondando suas profundezas e isso lhe possibilita integração e cura com racionalidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos na área de relacionamento, social, justiça e parcerias. Busque estar mais aberto a se relacionar, escutar os outros, trocar ideias e informações. Excelente ciclo para a vida social e buscar leveza e alegria nas trocas. Busque também um diálogo aberto e flexibilidade junto do par romântico.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados às rotinas, trabalho, vida material e saúde. Busque adaptabilidade e novas possibilidades de atuação material. Plante agora a semente da saúde que quer colher lá na frente. Bom momento para otimizar a comunicação no trabalho e com os colegas, mas tendo a devida flexibilidade e escuta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos na área criativa e de expressão pessoal. Excelente período para buscar aventuras, romances e expressão criativa. Seu lado aventureiro pele expressão e curiosidade. Bom para quem quer ter filhos ou realizar belas obras. Também os hobbies, esportes e jogos estarão em alta nesta lunação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados ao lar, família, emoções e subjetividade. Bom ciclo para buscar um novo lar ou reorganizar o que já tem. Busca por ancestralidade, estudo de genealogia e entendimento dos sonhos. As emoções devem ser encaradas aqui com leveza, entendimento e racionalidade para que sejam melhor processadas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com