Garbage abandona tom escapista e lança disco com letras engajadas

O quarteto estadunidense tem a vocalista Shirley Manson como peça principal. São de autoria dela as novas canções engajadas em bandeiras sociais e políticas (foto: Joseph Cultice/divulgação)

Ao longo de seus quase 30 anos de carreira, a banda estadunidense Garbage nunca se caracterizou pelo tom político de suas músicas, antes pelo contrário. Desde 1994, o grupo formado por Shirley Manson, Butch Vig, Steve Marker e Duke Erikson produz um rock alternativo alheio aos grandes problemas do mundo, quase escapista. Ao longo de seus quase 30 anos de carreira, a banda estadunidense Garbage nunca se caracterizou pelo tom político de suas músicas, antes pelo contrário. Desde 1994, o grupo formado por Shirley Manson, Butch Vig, Steve Marker e Duke Erikson produz um rock alternativo alheio aos grandes problemas do mundo, quase escapista.





Com o sétimo álbum da carreira, "No gods no masters", lançado na última sexta-feira (11/06), isso muda completamente. O trabalho é marcado por um discurso politizado e incisivo, que aponta para alguns dos principais problemas contemporâneos.





As faixas abordam temas como as convulsões sociais e políticas na América Latina, a mudança climática e a luta do movimento Black Lives Matter. A vocalista Shirley Manson, que assina todas as letras, também escreveu sobre sexismo, racismo e misoginia. O título do trabalho, que prega a ausência de deuses e mestres, remete a uma expressão anarquista ligada à libertação individual.





Em entrevista ao Estado de Minas via Zoom, o baterista Butch Vig define a banda como "humanista". "Não estamos nos referindo a nenhum movimento especificamente. Esse álbum é sobre como nós nos sentimos em nível pessoal. Não queremos receber ordens, seja de políticos ou de corporações", disse.





FASE





"O mundo ficou completamente louco. Com Trump, todos os dias eram um caos. Não sabíamos o que sairia da boca dele. Agora que ele saiu do cargo, há uma sensação coletiva de alívio, mas ainda existe uma série de problemas a serem resolvidos, que foram ampliados por conta da COVID", diz Butch Vig.





O músico conta que "No gods no masters" começou a nascer no início de 2019, quando a banda alugou uma casa em Palm Springs para começar a pensar num próximo trabalho. "Ficamos só tocando por uma duas semanas e criamos cerca de 30 músicas", diz.





"De início, achei que o disco sairia bastante orquestral, com uma pegada atmosférica. Quando nós três [ele, Duke e Steve] paramos para ler o que Shirley estava escrevendo, percebemos que seria um álbum político, em termos do conteúdo das letras."





A partir daí, os três músicos se deram conta de que a sonoridade deveria ser "angular, intensa e caótica" para combinar com as letras escritas por Shirley Manson. Quando a banda terminou a música "The man who ruled the world", responsável por abrir o trabalho, os integrantes decidiram que ela nortearia o registro.



''Quando percebemos que o Garbage nunca tocaria no top 40 das rádios, isso nos libertou para fazer o que quiséssemos. Acredito que alguns fãs não vão gostar [do novo trabalho]. Eles querem música pop, dançante e escapista. Mas se eles derem uma chance, essas músicas podem ajudá-los a se sentir empoderados'' Butch Vig, baterista do Garbage





LOUCURA





Para ele, no passado, a banda não poderia ter feito um disco como esse, já que estava em busca de boas posições nas paradas. "Quando percebemos que o Garbage nunca tocaria no top 40 das rádios, isso nos libertou para fazer o que quiséssemos. Acredito que alguns fãs não vão gostar [do novo trabalho]. Eles querem música pop, dançante e escapista. Mas se eles derem uma chance, essas músicas podem ajudá-los a se sentir empoderados", diz.





De fato, o disco é diferente. Para uma banda que produziu hinos geracionais como "Only happy when it rains", "Push it" e "I think I'm paranoid", o Garbage ocupou uma zona de conforto nos últimos trabalhos, que não empolgaram. Em "No gods no masters", o sétimo da carreira, eles exploram uma inédita rapidez e estreitam a relação com o rock industrial.





Os três singles divulgados para promover o trabalho – o já citado "The men who rule the world", "Wolves" e "No gods no masters" – já apontavam para essa mudança. O restante das faixas (são 11, no total) mantém o ritmo frenético e algumas são fortes candidatas ao próximo hit da banda, como "The creeps" e "Anonymous XXX".





COVERS





Butch Vig, que antes de integrar o Garbage produziu o seminal "Nevermind" (1991), do Nirvana, conta que uma das curiosidades do novo trabalho é que eles o trataram como uma "folha em branco".





"Nós quatro tomamos decisões de produção e temos ideias para as músicas. Normalmente, quando começamos um álbum, todos nós trazemos algumas ideias de batidas e acordes. 'No gods no masters' nasceu como uma folha em branco. Nós três começamos a tocar a partir das letras de Shirley", diz.





Os quatro integrantes estão de acordo sobre as ideias registradas no álbum. "Temos a sorte de compartilhar a mesma sensibilidade política e cultural. Quando Shirley canta e escreve, ela está fazendo isso por nós quatro. Não há uma letra neste álbum que não fale por todos nós", afirma.





O baterista não economiza elogios ao falar da vocalista. "Ela é o centro, a pessoa que nos lidera e ela é muito boa nisso. Ela tem opiniões muito bem formadas. Muitos de nossos fãs sentem uma conexão com ela por causa de sua maneira de compartilhar suas ideias. Para uma banda, é importante ter isso."





BRASIL Apesar das quase três décadas de estrada, a banda tocou no Brasil somente duas vezes. A primeira foi em 2012, no extinto festival Planeta Terra, em São Paulo. Na segunda, em 2016, eles voltaram para uma turnê solo na capital paulista e no Rio de Janeiro.





Butch Vig define os fãs brasileiros como "entusiasmados e apaixonados". Na opinião dele, "quanto mais nos aproximamos da linha do Equador, mais apaixonadas as pessoas são".





Em 16 de março passado, a banda demonstrou preocupação com o Brasil por meio de um tuíte no qual se lia: "Estamos horrorizados ao ler o que está acontecendo com a COVID em seu país. Isso é um pesadelo".





"Muitos governos não souberam lidar muito bem [com a pandemia]. O nosso não soube. Infelizmente, muitas pessoas que não deveriam estar mortas morreram. E os antídotos contra isso são a vacina e a informação", se houvesse informações melhores.







(foto: STUNVOLUME/Infectous Music/BMG/Divulgação)

“NO GODS NO MASTERS” • De Garbage • 11 faixas • STUNVOLUME/Infectous Music/BMG • Disponível nas plataformas digitais Apesar do alarme, ele não descarta um retorno ao Brasil e espera que isso possa acontecer em breve, possivelmente em 2022. Com o afrouxamento das restrições impostas pela pandemia no hemisfério norte, a banda retorna aos palcos em 10 de julho próximo, em Toronto, no Canadá, e já tem apresentações marcadas nos Estados Unidos e no Reino Unido, como convidada especial da turnê de comemoração dos 25 anos do álbum "Jagged little pill" (1995), de Alanis Morissette.

Segundo ele, essa nova fase do Garbage é um reflexo de uma série de acontecimentos nos Estados Unidos, como a eleição de Donald Trump, em 2016, e o movimento pela erradicação do assédio #MeToo, que despontou em 2017. Quando eles lançaram o álbum anterior, "Strange little birds" (2016), o país norte-americano era presidido por Barack Obama."Shirley escreve sobre a loucura do mundo em que todos nós vivemos. O número de problemas com os quais todos estamos lidando é simplesmente absurdo", comenta o baterista.Produzido pela banda com Billy Bush, marido de Shirley Manson, o registro chegou às plataformas digitais em edição dupla que reúne uma série de singles e compactos que o Garbage lançou nos últimos anos, incluindo covers de clássicos como "Because the night", de Patti Smith, e "Starman", de David Bowie (1947-2016).