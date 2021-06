Roupa Nova, Fábio. Jr. e Alicia Keys embalam namorados

DIA DOS NAMORADOS

Shows e lives serão apresentados neste sábado (12/06) para celebrar o Dia dos Namorados. Programação inclui outras atrações na TV, streaming e redes sociais.Confira a seguir alguns destaques:

ROUPA NOVA

(foto: BAND/DIVULGAÇÃO) O Roupa Nova faz sua primeira apresentação após a morte de Paulinho (de blazer preto) neste sábado (12/06), às 22h, com exibição ao vivo na Band. O “Especial Dia dos Namorados” contará com os sucessos “Whisky a go go”, “Dona”, “Volta pra mim”, “Anjo”, “Seguindo no trem azul”, “A viagem”, “Os corações não são iguais”, “Linda demais” e “Meu universo é você”. “Muitas pessoas se conheceram, começaram a namorar e se casaram com uma música do Roupa Nova. São histórias que vão ficar guardadas para sempre dentro do coração. Vamos fazer uma live para namorar, ficar junto e curtir”, adianta o músico Ricardo Feghali. Com quatro décadas de estrada, a trajetória da banda inclui mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela.

FÁBIO JR.

(foto: Gabriel wickbold/divulgação) Uma das vozes mais românticas do Brasil vai embalar a noite dos namorados. O cantor Fábio Jr. se apresenta em live, a partir das 20h, no canal da Reserva no YouTube, com seleção de seus maiores sucessos, entre eles “Que é que há”, “Sem limites pra sonhar”, “Alma gêmea”, “Só você” e “Caça e caçador”. O público poderá contribuir para a Associação Civil Banco de Alimentos e para o projeto Mesa Brasil do Sesc. Será disponibilizado também o filtro Beijo simples, no Instagram. Basta esperar a contagem regressiva e pousar com um beijo junto do seu amor. Informações no Instagram @reserva.

SAMBA DAS PRETAS E ROLÊ MARAVILHA

(foto: ROLÊ MARAVILHA/DIVULGAÇÃO) Neste 12 de junho, Rolê Maravilha e Samba das Pretas se unirão para agitar um evento virtual pelo YouTube, que promete muito amor e gingado.A live, promovida pelos dois movimentos, está marcada para começar às 17h e contará com line up composta apenas por mulheres, em uma mistura de música e poesia. Para as atrações foram convidadas as DJ Black Josie e DJ Camis, a sambista Adriana Araújo, Malaca e o trio Afrolíricas.Transmissão pelos sites https://bit.ly/canalrolemaravilha e http://bit.ly/livederolenosambadaspretasbh.

SELEÇÃO DE FILMES

Com o friozinho chegando, nada melhor do que assistir a um filme ou a uma série com a pessoa que você ama. A Starzplay selecionou vários títulos disponíveis na plataforma. São eles: “Normal people”, “High fidelity”, “The girlfriend experience”, “Casa comigo”, “Cartas para Julieta” e“Leis da atração”.

ALICIA KEYS, GERALDO AZEVEDO E SIMPLY RED

(foto: BIS/DIVULGAÇÃO) Para embalar a noite dos namorados, o BIS exibe, às 22h, o show inédito “Alicia Keys live in LA”. Na apresentação, a artista canta sucessos como “No one”, “Fallin’”, “If I ain’t got you” e outros hits românticos em performance intimista. Mais cedo, às 19h, o canal apresenta Hiran, uma das revelações da música brasileira, cantando clássicos do soul como “Azul da cor do mar”, de Tim Maia; e “I have nothing”, de Whitney Houston. Às 20h, com o programa “Vamos tocar”, Geraldo Azevedo é recebido por Leo Gandelman para bate-papo sobre a carreira. Eles tocam novas versões das músicas “Dia branco” e “Táxi lunar”. Às 20h30, o público poderá acompanhar o show “Simply Red live in Holland”. Acompanhados de uma orquestra, a banda traz canções emblemáticas de seu repertório.

DIOGO NOGUEIRA