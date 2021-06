UAI, INDICA ESSA #28: top 10 lançamentos musicais de maio

música. O "Uai, Indica Essa" desta semana vai te contar sobre o top 10 lançamentos que viralizou esse mês. O mês de maio veio com muita novidade boa na. O "Uai, Indica Essa" desta semana vai te contar sobre o top 10 lançamentos que viralizou esse mês.

Karol Conká

Karol Conká lançou a música "Dilúvio" diretamente na final do programa e conseguiu a melhor estreia da carreira. Mesmo depois de ter sido eliminada do reality com mais de 99% de rejeição.

Projota

O "Moleque de Vila" também deu a volta por cima. Projota lançou o videoclipe da música “Dia da Caça”, em que fala de pessoas que foram desacreditadas por causa da cor ou da condição social.





Martinho da Vila

Se no rap o Projota mandou o papo para os racistas, no samba Martinho da Vila canta “uma vida negra importa e quem assim não pensa tem a consciência torta.”





O sambista olhou para os movimentos antirracistas que tomaram as ruas e lançou a música “Vidas Negras Importam.”





Luísa Sonza

Atenção! A próxima dica é uma das que eu estava mais ansiosa pra contar pra vocês - pegaram a referência? Luísa Sonza e o dono dos hits, Pedro Sampaio, lançaram a música “Atenção” toda na vibe do filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, com direito ao lupa lupa original do filme e coreografia!





E essa vai duas dicas em uma porque vale muito a pena. A Luísa resolveu se assumir bissexual na música “Tentação”, com Carol Biazin. Confira o videoclipe:









Pabllo Vittar

Pabllo Vittar lançou a música “Ama Sofre Chora”, o start de uma nova era. Ela fala sobre coração partido de um jeitinho bem Pabllo Vittar de ser - e com muito forró!

Zé Vaqueiro

Também tem novidade no sertanejo! O Zé Vaqueiro lançou a música “Cadê o Amor?” e ganhou até um videoclipe.









Mas ainda tem muito sucesso no EP “Vibe Original”. Ouça:





Olivia Rodrigo

Enquanto a gente espera o Zé Vaqueiro procurar o amor, eu quero contar pra vocês que mais uma vez ela está neste quadro. Olivia Rodrigo entregou tudo no álbum “Sour”, lançado agora em maio. A gente até esquece que não está vivendo mais aqueles dramas da adolescência de menina apaixonada com o coração partido e se entrega no álbum.









Eu vou confessar que eu estou completamente viciada e até agora a minha preferida é a do último clipe "Good 4 u”.





Katy Perry

O álbum da Olivia Rodrigo me deixa elétrica. Sabe o que mais me deixa assim? Katy Perry e sua música "Electric" que é a coisa mais fofa com o Pikachu. Essa duplinha inusitada é para comemorar os 25 anos de Pokémon.





A música traz a mensagem de nunca desistir dos seus sonhos.





MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan

Todo mês eu trago para vocês um hit do Tik Tok. Parece até regra: cada mês uma música viraliza no aplicativo e acaba estourando nas outras plataformas.





Desta vez, é a música “Bipolar” de MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan. Essa é para dar uma animada no fim de semana!





MC Kevin

Por fim, a última dica é em homenagem ao cantor MC Kevin, que morreu em maio, após cair do quinto andar de um prédio, no Rio de Janeiro. Ele deixou um álbum pronto, o “Passado & Presente”, que bateu a marca de 3 milhões de streams nas primeiras 24 horas de lançamento.









Por hoje foi isso, eu espero que tenham gostado. Conte pra gente qual lançamento você mais gostou, mês que vem tô de volta!