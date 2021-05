Estreias de junho acirram a guerra das plataformas de streaming no Brasil

Produção brasileira da Netflix, o filme "Carnaval" é comédia leve para estes tempos de estresse pandêmico (foto: Netflix/divulgação)







Junho chega carregado de expectativas no aquecido mercado do streaming. A aguardada HBO Max estará disponível no Brasil a partir do dia 29. Porém, até que a concorrente estreie com atrações de peso, como a nova versão da série “Friends”, as plataformas reforçam catálogos com novidades para os assinantes.

Na Netflix, o público vai diminuir um pouco as saudades da principal festa do país. O filme “Carnaval”, que estreia na quarta-feira (2/6), é uma comédia leve ambientada na folia de Salvador. A influenciadora digital Nina, interpretada por Giovana Cordeiro, termina o namoro e decide ir com as amigas para o carnaval baiano. Por lá, vive emoções que há tempos não sentia.

“O filme é aquela purpurina que resiste em pincel de maquiagem e lá para junho aparece na ponta dos cílios. É a minha última lembrança de multidão, praia cheia, música alta, muito beijo e muito abraço. Teve filmagem em cima do trio, no Farol da Barra e no meio do carnaval de Ondina fervendo de gente. Estou ansiosa como se fosse fevereiro. A gente merece essa alegria, relembrar e se empolgar, vestir um sorriso esperançoso”, afirma a atriz Giovana Cordeiro no material de divulgação do longa.

Dirigidos por Leandro Neri, GKay, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael Borges e Flavia Pavanelli também estão no elenco.

Tom Hiddleston é o protagonista de "Loki", uma das apostas da Disney na briga pela audiência (foto: Disney /divulgação)





DRAMA Outros oito longas inéditos produzidos pela Netflix estreiam durante o mês. Destaca-se o drama “Paternidade”, inspirado em uma história real. Kevin Hart interpreta Matt, que fica viúvo e precisa conciliar a dor da perda com os cuidados da filha pequena. O filme chega à plataforma no dia 18.

Para quem prefere adrenalina, uma opção é o apocalíptico “Awake”, previsto para o dia 9. Após o incidente global que impede a humanidade de dormir, a ex-militar Jill (Gina Rodriguez) luta para salvar a família, enfrentando o caos na sociedade e na própria mente.

Há uma aposta nostálgica entre os lançamentos inéditos de junho. Na quinta-feira (3/6), estreia “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O filme”. Dividida em duas partes, ambas disponíveis nessa data, a animação traz de volta a heroína do anime japonês que fez sucesso nos anos 1990. A produção é parceria da Netflix com a Toei, responsável pela série original. Poucos detalhes sobre a história foram divulgados.





PAULO GUSTAVO Apesar da variedade de inéditos, quem deve arrebatar a audiência é “Minha mãe é uma peça”, o primeiro longa da trilogia cômica lançada em 2013, um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro. O filme chega à Netflix na segunda-feira (7/6), 33 dias após a morte de seu astro, o ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da COVID-19.

Anne Hathaway está no elenco milionário de "Solos", série do Amazon Prime Video que chega ao país em 25 de junho (foto: Amazon Prime Video)

Na Globoplay, as novidades de junho trazem homenagem a outro artista querido que se foi precocemente. A série documental “Meu amigo Bussunda” conta a história do humorista Cláudio Besserman Vianna, o icônico Bussunda, que morreu aos 43 anos, em junho de 2006. A narrativa aborda a trajetória dele desde a infância, a partir do ponto de vista de familiares e amigos. Entre eles estão Claudio Manoel, parceiro de “Casseta & Planeta”, e a filha Júlia Vianna. A direção é de Micael Langer. A produção terá quatro episódios, mas a data de estreia ainda não foi divulgada.

Outra estreia na plataforma da Globo é a quinta temporada da série “Sessão de terapia”, dirigida e estrelada por Selton Mello, no papel de Caio Barone. Ele vai ganhar a companhia de um novato no consultório: Rodrigo Santoro, que interpretará o terapeuta Davi Greco, com quem terá convivência complicada. Os 10 primeiros episódios estreiam na sexta-feira (4/6). Cinco novos capítulos serão lançados a cada semana.

No dia 24, será a vez da série documental original “Lexa: Mostra esse poder”, com cinco episódios sobre a cantora carioca, parceria com o Multishow, produzida por KondZilla e Ferrattry.

O cardápio de novidades exclusivas da Globoplay ainda tem a série policial norte-americana “Coyote”, originalmente produzida pela Paramount+. Depois de 30 anos trabalhando como agente de patrulha da fronteira dos EUA com o México, Ben Clemens (Michael Chiklis) passa a cooperar com pessoas que sempre tentou manter distantes do país.

Sucesso mundial da Netflix, a segunda temporada de "Lupin", com Omar Sy, estreia em 11 de junho (foto: Netflix/divulgação)





ladrão Nas próximas semanas, a Netflix aposta também na continuação de séries de sucesso. No dia 11, chega a segunda temporada da francesa “Lupin”, cuja primeira parte, lançada em janeiro, foi uma das mais vistas no mundo em 2021. Inspirada no clássico personagem Arsène Lupin, acompanha o carismático ladrão Assane Diop (Omar Sy). Os novos capítulos trazem Diop em busca do filho Raoul (Etan Simon) e disposto a se vingar do vilão Hubert Pellegrini (Hervé Pierre).

Junho será movimentado para os fãs da apimentada série espanhola “Elite”, cuja quarta temporada estreia no dia 18. As confusões amorosas de estudantes abastados ganha novos personagens, interpretados por Martina Cariddi, Manu Rios, Carla Díaz e Pol Granch.

Como a terceira rodada terminou sem um grande gancho, a Netflix lança quatro episódios extras para revelar o que os personagens já conhecidos fizeram nesse hiato. Os novos capítulos trazem os nomes deles no título: “Guzmán, Caye e Rebe” (14/6), “Nadia e Guzmán” (15/6), “Omar, Ander e Alexis” (16/6) e “Carla e Samuel” (17/6).

Outro seriado da Netflix que volta em junho é o polêmico “O diretor nu”, cuja segunda temporada estreia no dia 24, com oito episódios. A produção japonesa conta a história de Toru Muranish (Takayuki Yamada), conhecido como “imperador do pornô”. Quando ficou desempregado, esse cidadão comum trocou a vida pacata pelo mundo dos filmes adultos. Desta vez, Toru dá passos mais ousados em sua carreira. As duas temporadas são recomendadas para maiores de 18 anos.





CERVO Além das continuações de peso, a Netflix tenta emplacar novas séries. A primeira delas é a fantasia “Sweet tooth”, que estreia na sexta (4/6). No mundo pós-apocalíptico abalado pelo fenômeno que deu origem a bebês híbridos, a humanidade vive em pânico. Gus (Christian Convery), adorável menino metade humano, metade cervo, tenta sobreviver com a proteção do solitário Jepperd (Nonso Anozie). Juntos, eles buscam respostas sobre as origens de Gus e o passado de Jepperd.

Novidade mais picante é “Sex/life”, que chega no dia 25 de junho. Baseada no romance “44 chapters about 4 men”, de B. B. Easton, a série conta a história de Billie (Sarah Shahi), mãe de dois filhos que embarca em lembranças e fantasias que põem o casamento em rota de colisão com o passado de solteira.

Outra estreia de junho muito aguardada ocorrerá na plataforma Disney . A série “Loki”, dedicada ao vilão às vezes bonzinho vivido por Tom Hiddleston no Universo Cinematográfico Marvel, será lançada dia 9. A trama se passa imediatamente após os acontecimentos de “Vingadores: Ultimato”.

O serviço da Disney também anuncia o longa animado “Luca”. A nova produção dos estúdios Pixar estreia no dia 18. O garoto que dá nome ao filme vive um animado verão no litoral italiano.

No Amazon Prime Video, a minissérie exclusiva e inédita “Solos”, que estreia em 25 de junho, traz grande elenco: Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Dan Stevens e Nicole Beharie. Sete episódios abordam as diferentes conexões afetivas humanas no passado, presente e futuro.

Há produção brasileira entre as novidades do mês do Amazon. A série original “Dom”, uma das primeiras produzidas pela empresa no país, estreia na sexta-feira (4/6), com oito episódios. Baseada em acontecimentos reais, conta a história de Pedro Dom, criminoso que atuou no Rio de Janeiro no começo dos anos 2000.

Gabriel Leone interpreta o rapaz de classe média, filho de policial, que se tornou líder de uma quadrilha especializada em assaltos a edifícios de luxo.