Toninho Horta dedica sua live de domingo a Dirceu Cheib, criador da Bemol

Dirceu Cheib, o pioneiro fundador da gravadora Bemol, que morreu na quinta-feira de infarto, vai ganhar homenagem especial durante a live de Toninho Horta, no domingo (30/5), às 17h. Ele e o Duo Mitre estão entre as atrações do fim de semana do Circuito Instrumental, projeto on-line da Fundação Municipal de Cultura.





“Dirceu é extremamente importante, gravou todo mundo de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Sempre foi uma alegria o respeito que ele tinha pela música, pela qualidade. Está todo mundo muito sentido com a morte do Dirceu”, comenta Toninho Horta.





JAZZ

Aos 72 anos e um dos músicos brasileiros mais respeitados no exterior, o violonista, guitarrista, compositor e cantor fará show instrumental, além de falar sobre a influência do jazz em sua obra. “Menino, já ouvia jazz com o meu irmão Paulinho. Isso ficou na minha história”, conta.





Na live, Toninho estará acompanhado por destaques da cena instrumental de BH: André Limão (bateria), Enéias Xavier (baixo), Írio Júnior (piano), João Bosco (percussão), Cleber Alves (saxofone) e João Machala (trombone).





O repertório terá clássicos da carreira dele, mas o foco estará no “lado B”. “São composições menos conhecidas, mas que os músicos conhecem bem. Mais sofisticadas, têm umas novidades harmônicas e melódicas”, revela Toninho. Uma dessas canções é “Voo dos urubus”, do álbum que o artista lançou em 1980.





A mineira Júlia Ribas fará participação especial cantando “Beijo partido”, “Shinkansen” e “Aquelas coisas todas”, composições de Toninho.





O veterano elogia o Circuito Instrumental por contemplar artistas de diversas idades. “Acho importantíssimo um projeto que reúne várias gerações com essa interatividade, esse intercâmbio. Para a gente que é mais velho, é sempre uma renovação. As novas gerações nos chamam de mestre, mas eles são altamente competentes, os mestres do futuro”, comenta ele.





Toninho Horta, que fará sua live no Teatro Francisco Nunes, destaca a importância de Minas no cenário instrumental brasileiro, citando os trabalhos de Paulinho Horta, Aécio Flávio, Chiquito Braga, Tucson Viana, Flausino Vale e do Clube da Esquina.





Neste sábado (29/5), as irmãs Mitre – Luísa (piano) e Natália (percussão e vibrafone) – vão mostrar o repertório autoral de seu álbum de estreia “Seiva”, cujo lançamento está previsto para julho. As faixas foram compostas durante o isolamento social.





De acordo com Luísa, o circuito dá a artistas da cena independente, como ela e a irmã, a oportunidade de se apresentar nesta época em que é impossível fazer shows presenciais. O duo pretende levar alegria e conforto ao público. “Sempre acreditamos no poder da música. Neste momento que estamos vivendo agora, a gente vê mais ainda a importância de fazer música”, diz.





POPULAR

A pianista destaca o poder da música instrumental de tocar as pessoas. “Não é o gênero mais conhecido, mas a gente acredita que ele poderia ser tão popular quanto a canção, a música cantada. É só questão de divulgar mesmo”, afirma.





A apresentação pré-gravada do duo terá cerca de 30 minutos e começa às 10h. Em seguida, o circuito recebe o pianista Davi Fonseca, a contrabaixista Camila Rocha e o grupo Modus Novus, especializado no repertório barroco dos séculos 17 e 18.





No feriado de Corpus Christi, de 3 a 6 de junho, o Circuito encerrará sua programação do semestre com a mostra Música de Periferia de Belo Horizonte.





CIRCUITO INSTRUMENTAL





» HOJE (29/5)

Às 10h. Duo Mitre, Davi Fonseca, Camila Rocha e grupo Modus Novus





» DOMINGO (30/5)

Às 17h. Live de Toninho Horta e convidados





Transmissão no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura e no site e Facebook do Circuito Municipal de Cultura. Informações: circuitomunicipaldecultura.com.br.