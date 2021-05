Qual o potencial de burrice do cérebro humano?

(foto: Camila Maia/GNT)

Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida vão receber ao vivo o neurocientista Miguel Nicolelis no “Papo de segunda”, às 22h30, no GNT. Temas como a percepção da mentira, a ideia da morte na sociedade e o potencial de burrice do cérebro humano serão abordados no programa. Para iniciar o debate, eles vão relembrar as principais informações falsas que circularam nos tempos de pandemia e falarão sobre os motivos que tornam a mentira atraente para o ser humano. Na atração, os apresentadores e o convidado também refletem sobre uma sociedade em que a morte não existisse, e quais seriam os impactos desse cenário no cérebro humano e na forma de organização da vida. Na sequência, discutirão sobre o conceito de burrice no comportamento das pessoas. A tecnologia e a inteligência artificial estão deixando as pessoas mais burras? Nicolelis é autor de diversos livros de sucesso, entre eles, “Muito além do nosso eu”.