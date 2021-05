Sérvia radicada no Brasil, a fotógrafa Isidora Gajic assina %u201CBird in hand%u201D (foto: Isidora Gajic/divulgação)





Em tempos de isolamento residencial, a fotografia pode ser uma janela para cenários dos quais estamos afastados. Apostando na potência dessa linguagem como forma de resistir à realidade angustiante, a mostra “Fotógrafos em Ouro Preto” inicia sua edição totalmente on-line nesta sexta-feira (21/5), reconectando-se com o público após hiato de dois anos.





A programação inclui conversas, oficina e exposições, tudo transmitido pelo YouTube, sob o recorte conceitual “[R]Exista!”. “O tema invoca a resiliência, essa construção de um novo existir que vamos vivendo atualmente”, explica o fotógrafo Rodolfo Meirel, um dos idealizadores do evento.





“A pandemia é terrível globalmente, e no Brasil vivemos um contexto ainda mais delicado. Atravessamos um momento político conturbado que potencializa seus efeitos. Por isso, nossa ideia é resistir, fincar o pé, pois é preciso se expressar e se posicionar”, argumenta Meirel.



Coletiva Fotográfica Mamana aborda o universo das mulheres e o feminismo (foto: Mamana/divulgação)



AFETOS

Ele destaca os trabalhos de Isidora Gajic, fotógrafa sérvia radicada no Brasil, que traz “a discussão de temáticas pessoais, dos sentimentos e dos afetos da fotografia”, e de Nilmar Lage, fotoativista que inclui temas sociais em sua produção. Também cita a Coletiva Fotográfica Mamana, com trabalhos ligados à causa feminista.





Convidados participarão do “Papo com foto”, conversando com o público enquanto suas fotografias são projetadas. De acordo com Meirel, as projeções da exposição virtual foram gravadas no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto. Isso reforça a ligação do evento com a causa ambiental, além de buscar proximidade com o público. “É uma forma de fazer com que as pessoas se sintam presentes”, diz.





O formato on-line é um desafio. “Originalmente, nos propomos a não fazer simplesmente um festival de fotografia. É um encontro, o momento de pessoas estarem juntas. Mas é um caminho (virtual) a ser seguido. Muitas empresas vêm investindo na migração de museus e acervos para o digital, e isso foi potencializado na pandemia. Talvez seja um caminho sem volta, mas esperamos voltar a realizar edições presenciais assim que possível”, afirma Rodolfo Meirel.





O festival destaca a produção fotográfica de Ouro Preto e Mariana, tema de exposição específica e inédita. “Procuramos juntar fotógrafos da nossa região para discutir temas daqui. São 30 fotógrafos, a cada dia exibiremos o trabalho de 10 deles”, explica Meirel.





A exposição virtual ocorrerá em áreas públicas de Ouro Preto, seguindo protocolos da onda vermelha do programa Minas Consciente. De acordo com os organizadores, as locações não terão público no momento da exibição e captação das imagens.





A primeira parte da convocatória local será exibida durante a abertura do evento, ao meio-dia de hoje. Os convidados da sessão “Papo com foto” são Victor Godoy e Lucas de Godoy, articuladores do 1º Fotógrafos em Ouro Preto em 2012, e o Coletivo Olho de Vidro, atuante na região.





No fim de semana, a Nitro Histórias Visuais ministra oficina fotográfica transmitida via YouTube. A programação busca contemplar outras linguagens, como é o caso da performance “Literatura para dançar”, do artista Julliano Mendes, e a Chuva de Poesia, no domingo.





Com identidade visual criada por Guilherme Mansur, o festival foi realizado com o apoio da Lei Aldir Blanc.





PROGRAMAÇÃO

» HOJE (21/5)

12h: Projeções da convocatória de fotógrafos de Ouro Preto e Mariana

19h: “Papo com foto”. Victor Godoy e Lucas de Godoy

21h: “Papo com foto”. Coletivo Olho de Vidro





» SÁBADO (22/5)

12h: Projeções da convocatória de fotógrafos de Ouro Preto e Mariana

14h: Oficina da Nitro Histórias Visuais

16h: “Papo com foto”. Nilmar Lage

19h: “Papo com foto”. Coletiva Fotográfica Mamana

21h: “Literatura para dançar”. Performance de Julliano Mendes





» DOMINGO (23/5)

12h: Projeções da convocatória de fotógrafos de Ouro Preto e Mariana

14h: Oficina da Nitro Histórias Visuais

16h: “Papo com foto”. Isidora Gajic

18h: “Papo com foto”. Nilo Biazzeto

19h: Chuva de poesia