(foto: Ana Bento/SIC/divulgação)





“Nazaré” é uma superprodução portuguesa protagonizada por Carolina Loureiro (Nazaré), José Mata (Duarte) e Afonso Pimentel (Toni). A trama, escrita por Sandra Santos, foi líder de audiência durante sua exibição entre 2019 e 2020 pelo canal SIC. A novela passa a ser exibida pela Band nesta terça-feira (18/5), às 20h25. “Estou muito feliz pela novela passar esse ano no Brasil. Tanto eu quanto todo o elenco esperamos muito que todos gostem. 'Nazaré' foi um fenômeno aqui em Portugal. Muita gente assistiu, muita gente gostou e muita gente quer mais da novela”, declarou Carolina em entrevista ao Portal da Band. Na exibição brasileira, o tema de abertura é a música “O sol”, hit de Vitor Kley, namorado da protagonista na vida real. O cantor gravou breve participação no folhetim.



A história se passa na vila de Nazaré, localizada no distrito de Leiria, a 99 quilômetros de Lisboa. Famosa por suas ondas gigantes, que atraem surfistas de todo o mundo, as belas paisagens da região e suas praias podem ser vistas na produção. A trama aborda ainda uma realidade que assola Portugal todos os verões: o drama dos incêndios. A novela mostra o dia a dia de quem ficou sem nada, a luta para refazer a vida e, sobretudo, a solidariedade que une todos. Histórias de amor, renascimento e esperança ainda marcam a novela. O público vai acompanhar os sacrifícios que a protagonista faz para ajudar sua mãe, Matilde, que sofre de um tumor cerebral. Além de trabalhar como pescadora em alto-mar, ela ainda vende pães para complementar a renda familiar. No folhetim, seu namorado, Toni, vive no mundo do crime. Mas o caminho de Nazaré se cruza com Duarte, quando o playboy sai de uma balada bêbado e tropeça na moça, que está vendendo pães.