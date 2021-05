Violão é protagonista da série Roda de choro, exibida nesta segunda (17/05)

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

O episódio inédito de “Roda de Choro” é protagonizado por um dos instrumentos mais tradicionais desse gênero musical: o violão. A série, que vai ao ar nesta segunda-feira (17/5), às 21h30, no Curta!, mostra o papel central do instrumento na unidade rítmica e harmônica do chorinho — como o gênero é mais conhecido —, bem como sua evolução ao longo do tempo. Mesclando passado e presente, o programa de hoje relembra grandes músicos que já se foram, como Heitor Villa-Lobos e Quincas Laranjeiras, e entrevista violonistas contemporâneos, entre eles Paulo Aragão, Lucas Porto e Paula Borghi. Na atração, os músicos falam de sua própria relação com o violão. Entre as canções apresentadas durante a exibição estão “Brasileirinho”, de João Pernambuco, e “Formigueiro”, de Maurício Carrilho — que também é entrevistado. “Roda de Choro” tem 13 episódios.