Comédia ''Galera FC''revela as catimbas de jovem astro do futebol em crise

Elton Jr. (Maicon Rodrigues) contraria família e empresários ao desistir do contrato milionário com um time da Inglaterra (foto: Warner/TNT/divulgação )

A crise de identidade de um superastro do futebol mundial no auge da carreira é retratada na série de humor "Galera FC", produzida por A Fábrica em parceria com a Warner Media. O ator Maicon Rodrigues interpreta Elton Jr., camisa 10 de um clube inglês que decide voltar para o Brasil depois de desmaiar durante o jogo. Em vez de focalizar na bola dentro das quatro linhas, o seriado brinca com a realidade de jovens atletas vendidos para o exterior, às voltas com fama, luxo e muito dinheiro.





A primeira temporada de “Galera FC” estreia nesta segunda-feira (10/5), às 21h30, com episódio duplo no canal TNT. Elton Jr. joga no time britânico comandado por um milionário russo. Quando leva uma bolada no rosto, perde a consciência e sonha com o pai, já falecido. Ao acordar, ele decide pendurar as chuteiras.



''Tudo bem que a gente tem músicos famosos e atores que vivem em Hollywood, mas o grande astro global brasileiro é o jogador de futebol'' Luiz Noronha, diretor







CONTRATO Humor e pitadas de drama marcam os oito episódios da série dirigida por Luiz Noronha e Cláudia Castro. Mãe, irmão, amigos e o empresário de Elton Jr. tentam impedir de todas as formas que ele abandone os estádios, enquanto o craque apronta confusões no Brasil para forçar o rompimento de seu contrato milionário.





Durante entrevista coletiva virtual, Luiz Noronha afirmou que “Galera FC” é uma reflexão bem-humorada sobre o mundo das celebridades pop. “A rigor, essa história poderia acontecer com um astro do rock ou um ator de Hollywood. Tudo bem que a gente tem músicos famosos e atores que vivem em Hollywood, mas o grande astro global brasileiro é o jogador de futebol”, argumenta. “O menino que sai da pobreza no Brasil e vai para a Europa virar milionário é uma coisa que realmente acontece.”





O diretor garantiu que o protagonista Elton Jr. não é inspirado em Neymar Jr ou outros craques. “Por incrível que pareça, essa coisa do jogador que vai para fora, entra em crise de identidade e quer voltar às origens é história quase comum no meio do futebol”, comentou.





No entanto, as relações familiares de Elton Jr. refletem a realidade. “Elas têm pitadas de histórias que a gente conhece de vários jogadores”, admitiu Noronha.





Entre esses craques está o carioca Adriano “Imperador”, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006. Ao perder o pai, o centroavante enfrentou conflitos emocionais, deixou a Inter de Milão, na Itália, e voltou ao Brasil ainda no auge. Passou por alguns clubes brasileiros, mas acabou abandonando os campos precocemente.





“A história do Adriano é a mais famosa do jogador que larga tudo e volta para o Brasil, mas não é a única. Isso ocorre em vários lugares do mundo, há vários outros exemplos”, ressaltou Luiz Noronha.





Ao deparar com o universo dos supercraques, a codiretora Cláudia Castro ficou intrigada com a vida pessoal dos atletas que atuam no exterior. “Eles levam as famílias e um pouco do Brasil para todos os lugares, na tentativa de se manterem enraizados. Vai pra Barcelona, por exemplo, e leva a família toda: o pai, a mãe, o cachorro, o periquito”, comentou Cláudia. “O interessante na série é esse núcleo (familiar) que se mantém fechado.”





Além dos parentes, há os “parças”. Os de Elton Jr. se chamam Truco (Bernardo Marinho) e Pança (Léo Bahia). Inspirados em amigos que moram com os craques de verdade no exterior e são sustentados por eles, dos dois trazem alívio cômico para a narrativa.





“Esses personagens poderiam facilmente ser estereotipados, mas o texto veio com muita humanidade, cheio de camadas”, adiantou o ator Léo Bahia. “Truco e Pança são uma dupla, mas funcionam numa certa oposição. Meu personagem é mais marrento, vaidoso, o stylist (do Elton Jr.). Enquanto o personagem do Léo é mais aberto e cozinha”, descreveu Bernardo Marinho.





Cláudia Castro comentou que a dupla de “parças” se encaixou perfeitamente no projeto. “Bernardo e Leo são máquinas de fazer piadas. Atores muito talentosos, sabem tudo de comédia.”



A repórter Carolina (Carol Garcia) não se rende ao machismo no jornalismo esportivo (foto: Warner/TNT/divulgação)





NAMORADA





A série ironiza a euforia midiática em torno dos craques. Contra a vontade, a repórter Carolina (Carol Garcia) é encarregada de cobrir a volta do jogador ao país. A personagem representa a recente ascensão feminina no universo machista do futebol e do jornalismo esportivo.





“Na verdade, a Carolina queria fazer outro trabalho e usa a função dela no esporte para descobrir as coisas. Não necessariamente o lance do jogador, a bolada que ele levou, mas de onde veio a mansão, o dinheiro dele, por que voltou para o Brasil”, comentou a atriz.





Com humor, mesas-redondas futebolísticas, atração de praticamente todas as emissoras de TV, abrem e fecham os episódios. Joaves Nunes, Victor Leal e Ricardo Pipo, atores da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, fazem uma espécie de caricatura desses debates marcados por opiniões ácidas e intrigas entre os comentaristas.





“A gente queria usar o grupo (Os Melhores do Mundo) justamente pela intimidade entre eles e pelo jogo dos atores em cena. Ficou superlegal”, contou Luiz Noronha. A mesa-redonda funcionará como uma espécie de “coro grego”, comentando a ação dos personagens e relembrando cenas anteriores.





“Muitas vezes, os comentaristas não têm o que falar durante o dia inteiro, não há assunto suficiente. Então, eles brigam, implicam uns com os outros. As (mesas-redondas) mais folclóricas, que todo mundo conhece, foram uma fonte de inspiração. Alguns canais assumem a falta de assunto e a mesa-redonda vira uma esculhambação”, afirmou Noronha.





COVID Gravada antes da disseminação da pandemia, “Galera FC” teve o lançamento adiado devido ao prolongamento da crise sanitária. Silvia Fu Elias, diretora de conteúdo da Warner Media/TNT, acredita que este é o momento ideal para a estreia. “Nada como a comédia para a gente dar uma desligada do mundo, relaxar e poder se divertir”, disse ela.





A segunda temporada da série já está confirmada, mas sem previsão de lançamento, informou Silvia Elias.





“GALERA FC”

Estreia segunda-feira (10/5), às 21h30, no canal TNT. O primeiro episódio será disponibilizado gratuitamente no YouTube. Exibição de novos capítulos às segundas-feiras.





O jornalismo esportivo e o universo da internet também ganharam destaque em “Galera FC”. Há Sarah Jane (Natália Rosa), a namorada de Elton Jr., influenciadores digitais e a frenética busca por engajamento em torno das celebridades.