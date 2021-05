Britney Spears diz que documentário sobre sua vida é 'hipócrita'

Britney Spears reclama da exploração de momentos traumatizantes de sua carreira (foto: Reprodução )





Britney Spears falou pela primeira vez, nas redes sociais, sobre o documentário “Framing Britney Spears: A vida de uma estrela”. A cantora chamou a produção de “hipócrita” em um vídeo postado em seu Instagram na segunda-feira (3/5).





Feito pelo jornal “The New York Times” em parceria com o canal FX, o longa mostra a carreira da artista desde o início e todos os problemas que ela enfrentou a partir de 2007. Na época, Britney teve um colapso nervoso e perdeu o controle sobre todas as suas decisões pessoais e profissionais, que passaram a ser tomadas por seu pai, James Spears, e um advogado.





“2021 é definitivamente muito melhor do que 2020, mas nunca soube que seria assim. Esse documentário sobre mim este ano, com outras pessoas sobre minha vida, o que posso dizer? Estou profundamente lisonjeada! Mas esses documentários são tão hipócritas: eles criticam a mídia e depois fazem a mesma coisa”, diz a cantora na legenda da publicação.





O filme também mostra o movimento Free Britney, criado por fãs que reivindicam a autonomia e a independência da artista. Na publicação, Spears agradece o carinho do público.





“Não conheço vocês, mas estou emocionada em lembrá-los de tudo isso. Embora tenha passado alguns momentos muito difíceis na minha vida, tive muito mais momentos incríveis”, afirmou.





“Infelizmente, meus amigos, acho que o mundo está mais interessado no negativo. Quer dizer, isso não deveria ser um negócio e uma sociedade sobre o futuro? Por que destacar os momentos mais negativos e traumatizantes da minha vida desde sempre?”, lamentou Britney.





No final do texto, ela compartilhou seus desejos para 2021: viajar e montar um lago de carpas em sua casa, na Califórnia. Também revelou que não fala mais com seu ex-maquiador Billy Brasfield, com quem trabalhou em 2013.





A cantora mencionou Billy no post porque ele declarou, em março deste ano, que havia falado com a cantora e ela supostamente confessou que outra pessoa escreve os textos de suas redes sociais. “Realmente não falo com Billy B. Então, honestamente, estou muito confusa”, alegou a estrela. (Estadão Conteúdo)





“FRAMING BRITNEY SPEARS: A VIDA DE UMA ESTRELA”

.Documentário

.Direção: Samantha Stark

.74 minutos

.Disponível no Globoplay









PRINCESA POP

“Framing Britney Spears” aborda também o machismo que a “princesa do pop” enfrentou. “O documentário contribui para a conversa crítica que estamos tendo sobre mulheres, representação e trauma”, observou Patricia Grisafi, crítica da emissora americana NBC. O filme lembra as origens humildes da menina que cantava na igreja, criada em Kentwood, na Louisiana. Aos 11 anos, ela estreou no Clube do Mickey (Disney); aos 16, lançou o primeiro disco, “Baby one more time”, e ganhou o Grammy, em 2005, com o single “Toxic”. O filme mostra altos e baixos da carreira de Britney, hoje com 39 anos, e seus embates com a mídia.