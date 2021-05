Horóscopo do dia (02/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente pragmática e intensa

Mercúrio em Touro faz trígono a Plutão em Capricórnio e quadratura a Júpiter em Aquário. A mente pragmática está intensificada e estamos aptos a enxergar com facilidade as transformações necessárias no plano material. Por outro lado, há um certo senso de impaciência e ímpeto que deve ser equilibrado para que não cometamos exageros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta para seu sistema de valores e pragmatismo, mas com visão de futuro, ambição e reconhecimento das estruturas que precisam mudar. Estará mais apto a executar planos e colocar mudanças em prática. Cuidado, porém, com o excesso de impulsividade, ego e impaciência. Este é um momento de mudança sólida, pragmática e organizada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a mente para suas próprias questões. O trígono a Plutão mostra que você está passando por uma grande metamorfose. Se permita experimentar a vida e enxergar a si mesmo com mais liberdade, saindo de formatações rígidas. Evite deixar sua energia toda voltada para trabalho ou obrigações, mas sem se dar seu devido tempo e espaço.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Plutão. Este é um momento que lhe facilita o aprofundamento emocional, limpando e curando questões subconscientes. Se permita viver mais sua intensidade, sexualidade e espiritualidade, já que tais instâncias estarão mais próximas de sua realidade. Evite excessos de julgamentos e crenças limitantes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Encontrará hoje maior estabilidade para se abrir com as pessoas e falar sobre assuntos mais profundo, propor mudanças e trocar ideias com os outros. O potencial de hoje para você é racionalizante e pragmático. Cuidado com excessos emocionais que possam comprometer este processo. Uma visão pragmática das emoções lhe fará bem hoje.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida profissional traz a possibilidade de mudanças estruturadas. Estará mais pragmático e enxergando as muitas possibilidades de transformação da sua relação com a vida material. Lembre-se de seguir seu próprio caminho. Outros podem lhe estimular, mas saiba de seus limites. Mudanças nos processos, rotinas e métodos podem ser úteis agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Plutão. Suas crenças pedem revisão, já que está num processo de se enxergar de maneira muito mais livre e auto empoderada. Se permita sonhar, traçar novas metas e enxergar a vida e a si mesmo com mais fé e otimismo. Cuidado com os exageros de rotinas, críticas ou pequenices; lembre-se de ter visão ampla hoje.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente passa hoje por um aprofundamento facilitado. Estará enxergando e verbalizando toda sua profundidade emocional e alheia com muito mais facilidade. Busque exprimir suas necessidades afetivas e/ou sexuais com propriedade. Cuidado com o excesso de orgulho; tenha a humildade de reconhecer sua fragilidade, sonhos e sensibilidade para se fortalecer.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você passa agora por uma transformação de ideias facilitada que lhe permite encarar as relações, especialmente as românticas, com mais leveza, liberdade e profundidade. Está enxergando que é possível agir com menos apego e ainda assim se sentir seguro. Cuidado com os excessos de carência, infantilidades ou dependência. Se abra para relações maduras.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mudanças materiais e de rotina são favorecidas. As transformações materiais e financeiras podem lhe pedir reajuste em termos de rotina, trabalho e saúde. Esta é uma excelente oportunidade para recriar seu trabalho, reajustar seu caminho e vibrar poder material. Cuidado com os excessos mentais e indecisões. Seja mais resoluto e pragmático.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe facilita a expressão da pessoa na qual você se transformou ao longo dos anos pela longa passagem de Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Estará verbalizando com fidelidade a si mesmo, com mais coragem e firmeza. Cuidado para não focar em excesso no pragmatismo ou tomar decisões que sejam pragmáticas, mas que vão contra sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mudanças a nível emocional se processam com mais facilidade hoje. Sua visão sobre suas emoções pessoais, família, lar e passado se transformam por força do aprofundamento psicológico e/ou espiritual. Busque trazer tais instâncias para sua vida pessoal. Cuidado com excessos egóicos que inibem a sensibilidade. Reconheça o que lhe traz segurança.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente passa por uma expansão e transformação facilitada. Se permita escutar ideias e conceitos diversos e de diferentes fontes. Amigos, grupos e outras “tribos” podem lhe abrir a mente agora. Cuidado para não se isolar demais agora. Há necessidade de verbalizar aquilo que se acredita e comunicar as mudanças.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com