Experimento teatral mescla 'Antígona' e o luto na pandemia

O projeto, que fica em cartaz até domingo, conta com cinco atores e mescla os formatos de vídeo e exposição (foto: Isabela Espindola/Divulgação )

"Como devo chorá-los?", projeto de artes cênicas que faz uma releitura de "Antígona", estreia nesta terça-feira (27/4), às 20h. Mesclando teatro, cinema, artes visuais e intervenção urbana, a performance dirigida por Marina Vianna pretende identificar as ressonâncias e ecos da tragédia grega no Brasil de hoje. "Como devo chorá-los?", projeto deque faz uma releitura de "Antígona", estreia nesta terça-feira (27/4), às 20h. Mesclando teatro, cinema, artes visuais e intervenção urbana, a performance dirigida por Marina Vianna pretende identificar as ressonâncias e ecos dano Brasil de hoje.





No clássico de Sófocles, a jovem Antígona desafia a ordem do rei para enterrar o corpo do irmão, que o governante tirano ordenara que apodrecesse insepulto. Ela sabia que a desobediência seria punida com a morte, mas escolhe ser fiel aos seus valores, certa de que eles são superiores aos ditames de um governante ilegítimo.









Além da situação de descontrole da crise sanitária, ela destaca outras formas de desvalorização da vida, como "a violência do Estado contra jovens negros e a violência cultural contra as mulheres". "Esses corpos são diariamente triturados pelas instituições", diz.





Todos esses aspectos estão presentes em "Como devo chorá-los?". Idealizado pelos atores Bernardo Marinho, Chandelly Braz e Pedro Henrique Müller, o projeto tem como inspiração o texto original de Sófocles e as versões dele assinadas por Bertolt Brecht e a escritora canadense Anne Carson.

DESMONTAGEM

"Trata-se de uma 'desmontagem'. Partimos da leitura dessas três versões e criamos textos, dramaturgias, vídeos, cenas. É como se a gente tivesse tratado essas 'Antígonas' como um vaso chinês, que pegamos e estraçalhamos. O projeto é a reunião de um monte de caquinhos que preenchem as lacunas desse trabalho desenvolvido e lançado remotamente", explica.





Um site abrigará os trabalhos, que ficarão disponíveis até o próximo domingo (2/5), sempre das 20h às 23h. Fora desse horário, a página exibe um cartaz do projeto. Viabilizado via Lei Aldir Blanc, "Como devo chorá-los?" também conta com as atrizes Juliana França e Zahy Guajajara.





"Eles escreveram, atuaram e, de certa forma, se autodirigiram. Muito do trabalho os atores fizeram sozinhos. A gente abusou da tecnologia nos ensaios e nas gravações. Isso me encantou bastante. Como essas plataformas possibilitam o encontro entre as pessoas neste momento em que a presença significa risco!", diz.





Além dos vídeos que cada um dos cinco atores produziu, a equipe realizou gravações em Japeri, na Baixada Fluminense, e intervenções urbanas com projeções em diferentes pontos do Rio de Janeiro.





Segundo Marina Vianna, o projeto se assemelha a uma exposição de artes visuais. "Os trabalhos estarão lá expostos em uma ordem específica. Mas o mais interessante é que não há um jeito 'certo' de consumi-los", observa.





A proposta é que o público construa sua própria narrativa, ao transitar pelos vídeos, fotos, textos e áudios disponíveis. "O projeto é fruto de uma série de fragmentos criados separadamente. Então, não faria sentido construí-lo como uma coisa só. Não tem cola. Se a gente o transformasse em uma coisa só, ele perderia essa heterogeneidade tão particular. Seria um monstrengo. Decidimos assumir essa nova abordagem. Esse site é como uma caverna para a qual o público vai entre Japeri e Tebas (a cidade de Antígona)", brinca a diretora.





Nas outras experiências de teatro on-line que teve durante a pandemia, Marina Vianna enfrentou dificuldades, principalmente quando a transmissão era simultânea. Mesmo assim, ela celebra o formato como alternativa de sobrevivência das artes cênicas.





"O encontro é insubstituível. Está todo mundo louco para correr para o abraço. Mas me impressiona, no meio da pandemia, a gente conseguir se encontrar virtualmente. Nada mata a capacidade humana de criar e estabelecer contato, mesmo que virtual."





Para ela, isso também se relaciona com “Antígona”. "Desde o início da minha carreira, essa personagem é, para mim, uma bússola ética. Ela erra, ela tem razão, ela é crítica. Ela gera dúvida. Um tipo de dúvida salutar, positiva. Nesse momento, a arte e os artistas estão desempenhando exatamente esse papel."





“COMO DEVO CHORÁ-LOS?”