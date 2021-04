Amar é bom? Relacionamentos conturbados são tema de especial de filmes

(foto: Paris Filmes/divulgação )

Nem sempre lidar com oé fácil. Mas, mesmo assim, é consenso que se apaixonar é algo único e especial. Baseado nessa duplicidade, opreparou uma seleção deque mostram casais do cinema e suas histórias, que não são tão incomuns como se pensa. O especial “Amor e suas confissões”, no ar até sexta-feira (30/4), sempre a partir das 18h45, exibe uma história imperfeita de amor para aquecer os corações. A seguir os filmes selecionados: