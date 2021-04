Bisneta de Monteiro Lobato participa de aula virtual com alunos de Uberaba

A historiadora Cleo Monteiro Lobato participou nesta sexta-feira (23/4) de aula on-line com alunos do ensino infantil e fundamental da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, a historiadora Cleo Monteiro Lobato, bisneta do escritor Monteiro Lobato (1882-1948), participou nesta sexta-feira (23/4) de uma aula on-line com alunos do 1º, 2º e 3º anos da educação infantil e Fundamental I da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira e seus familiares, em comemoração ao Dia Mundial do Livro. Em, no Triângulo Mineiro, a(1882-1948), participou nesta sexta-feira (23/4) de uma aula on-line com alunos do 1º, 2º e 3º anos da educação infantil e Fundamental I dae seus familiares, em comemoração ao Dia Mundial do Livro.

Além de histórias sobre o seu bisavô, Cleo Lobato falou sobre o livro A Menina do Narizinho Arrebitado, que completou 100 anos em 2020 e que ela adaptou e reeditou no final do ano passado, na nova coleção de Reinações de Narizinho.

As alterações da historiadora relacionam o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo aos atuais questionamentos em foco, com adaptações que condizem com o contexto atual.



Entre as mudanças estão a exclusão de termos racistas em referência à Tia Nastácia, como “negra beiçuda”.

“O que eu fiz foi pegar a personagem da Tia Nastácia, que era tratada com a normalidade dos anos 1920, o que não é normal nem aceitável em 2020, e a chamei pelo nome”, informou.

Apesar disso, Cleo Monteiro Lobato faz questão de explicar que o seu bisavô não era racista, sendo que o que fica evidenciado na obra dele é o racismo estrutural da sociedade brasileira.



Homenagem da Unesco



O Dia do Livro foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em sua 27º Conferência-Geral, em 1995, e homenageia todos aqueles envolvidos com o livro, da produção à recepção, por meio da leitura.





Ao instituir a data, a Unesco destacou que “o livro vem sendo, historicamente, o elemento mais poderoso de difusão do conhecimento e o meio mais eficaz para sua conservação, e toda iniciativa que promova sua divulgação redundará oportunamente não só no enriquecimento cultural de quantos tenham acesso a ele, mas no máximo desenvolvimento das sensibilidades coletivas em relação aos acervos culturais mundiais e à inspiração de comportamentos de entendimento, tolerância e diálogo”.