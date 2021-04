Marina Colasanti lança livro sobre família, amor, perdas, viagens e saudade

Marina Colasanti vai falar sobre seu mais recente livro, "Mais longa vida" (foto: Fernando Rabelo/DIVULGAÇÃO)

é a convidada desta quarta-feira (7/4), às 19h, do Sempre um Papo virtual. A escritora conversa com Afonso Borges sobre o seu mais recente livro, “Mais longa vida” (Ed. Record), e também fará a leitura de poemas da obra.O bate-papo tem acesso gratuito e transmissão no YouTube, Instagram e Facebook do projeto.Em “Mais longa vida”, a delicadeza impera. A autora transborda sua cultura literária e sua intimidade com a poesia italiana e luso-brasileira. Ao escrever sobre temas como família, amor, perdas, viagens, saudade e outros, Marina reveste de simplicidade o que é complexo e invoca um diálogo raro nas tramas da alma, da terra e da língua.